Вони передусім стосуватимуться продажу нафти й загалом енергетики. Проте цього разу не обійдеться й без значної уваги до фінансової сфери країни-агресора.

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Чому раніше "забували" про деякі банки

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла детальніше про новий пакет одній з німецьких газет. Вона розповіла, що санкції будуть значною мірою спрямовані на банки Росії та її експорт нафти.

Ми далі дивимося на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на який припадає 37% російського банківського сектору. І, звісно, ​​є енергетичні питання,

– сказала фон дер Ляєн.

Найбільший російський банк раніше не зачіпався попередніми санкційними раундами. Експерти це пояснюють тим, що він разом з "Газпромбанком" є ​​одним із основних каналів, які використовують для оплати нафти й газу. А ці ресурси країни ЄС купують у Росії, попри зухвале вторгнення цієї держави в Україну.

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