Наразі енергетична криза може дати можливість європейцям та українцям робити заходи для убезпечення від її повторення у майбутньому. Про це у програмі "Актуальне інтерв'ю" на 24 каналі розповів радник міністра фінансів України Віталій Ломакович.

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"Але ця криза дуже сильно вдарить і по житлово-комунальним тарифам, попри всі ті меморандуми, які були підписані між урядом і місцевою владою. А також – по бізнесу, про що зараз чомусь ніхто не говорить", – сказав Віталій Ломакович.

Ризики інфляційного спалаху

Радник глави Мінфіну пояснив, якщо побутові споживачі захищені постановами уряду, то комерційні – незахищені. Відтак вони мусять платити ринкову ціну за газ, а це значно здорожчує собівартість їхніх товарів і послуг.

Призведе (це – 24 канал), я передбачаю, до інфляційного спалаху найближчими місяцями. Можливо, найближчими кварталами. Віталій Ломакович Радник міністра фінансів України

У відповідь на питання про те, наскільки можуть зрости ціни в цілому, Ломакович зазначив,: "Дивлячись, яка питома вага енергоносіїв в тій чи іншій собівартості продукції, товару чи послуг".

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