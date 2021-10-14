Наразі енергетична криза може дати можливість європейцям та українцям робити заходи для убезпечення від її повторення у майбутньому. Про це у програмі "Актуальне інтерв'ю" на 24 каналі розповів радник міністра фінансів України Віталій Ломакович.
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"Але ця криза дуже сильно вдарить і по житлово-комунальним тарифам, попри всі ті меморандуми, які були підписані між урядом і місцевою владою. А також – по бізнесу, про що зараз чомусь ніхто не говорить", – сказав Віталій Ломакович.
Ризики інфляційного спалаху
Радник глави Мінфіну пояснив, якщо побутові споживачі захищені постановами уряду, то комерційні – незахищені. Відтак вони мусять платити ринкову ціну за газ, а це значно здорожчує собівартість їхніх товарів і послуг.
Призведе (це – 24 канал), я передбачаю, до інфляційного спалаху найближчими місяцями. Можливо, найближчими кварталами.
У відповідь на питання про те, наскільки можуть зрости ціни в цілому, Ломакович зазначив,: "Дивлячись, яка питома вага енергоносіїв в тій чи іншій собівартості продукції, товару чи послуг".
Енергетична криза в Європі: коротко
- Європа рухається до енергетичної кризи, водночас ціни на газ побили рекорди. Занадто дороге утримання навіть змушує деякі підприємства тимчасово закривати виробництво.
- Ціна на газ 28 вересня становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. До цього рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.
- Вже 6 жовтня ціна газу зросла в межах 40% й впритул наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів.