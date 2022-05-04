Ембарго на нафту з Росії набуде чинності через 6 місяців, – Reuters

Єврокомісія представила шостий пакет жорстких санкцій проти Росії. Він включає поетапну відмову від російської нафти.

Від сирої нафти ЄС планує відмовитися протягом 6 місяців, а він нафтопродуктів – до кінця 2022 року.

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Путін повинен заплатити ціну, високу ціну за свою жорстоку агресію,

– сказала голова Комісії Урсула фон дер Ляєн.

У ЄС немає консенсусу

Важливо, що нафтове ембарго повинні погодити уряди всіх країн ЄС. Але Угорщина та Словаччина проти такого кроку. За джерелами Reuters, ці дві країни хочуть звільнити від заборони купувати російську нафту. Посли ЄС мають зустрітися в четвер, щоб обговорити цей крок.

Зазначимо, що Словаччина і справді дуже залежна від російської нафти – 74% імпорту йшло з країни-агресорки у 2021 році. Але Угорщина, схоже, прийняла рішення політично, адже її залежність майже удвічі менша – 43%. До прикладу, Литва, яка постачала 83% нафти з Росії, сама закликає Європу до нафтового ембарго.

Ціни на нафту зросли

Одразу після виходу новини про нафтове ембарго марка Brent зросла в ціні на 4% і досягла майже 109 доларів за барель.

Шостий пакет санкцій

Окрім нафтового ембарго, ЄС може ввести санкції проти:

найбільшого російського банку – "Сбербанку";

двох інших кредиторів;

трьох російських державних мовників;

офіцерів армії та інших осіб, звинувачених у воєнних злочинах.

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