Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Володимир Зеленський заявив про плани внести до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця. Президент має намір зробити це вже 10 грудня.

Про це Зеленський заявив 1 грудня у сесійній залі Верховної Ради, виступаючи зі своїм щорічним зверненням перед народними депутатами.

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Законопроєкт про економічний паспорт

Зеленський висловив подяку Верховній Раді, яка 30 листопада проголосувала за дуже важливий податковий закон №5600. Він збільшує ренту – плату за використання природних ресурсів України.

Тому до 10 грудня 2021 року вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця,

– заявив глава держави.

Відповідно до нього, наголосив президент, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українців. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима. Зокрема, їх можна буде використати на здобуття на освіті в Україні.

Зеленський підсумував, що цей документ зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє.

Зеленський внесення в Раду законопроєкт про економічний паспорт: дивіться відео

Законопроєкт №5600: що про нього відомо

Документ передбачає зміни до Податкового кодексу, головна мета яких

створити ефективніші механізми адміністрування податків;

не допустити безпідставне користування податковими пільгами;

повинні бути справедливі умови оподаткування для всіх платників податків.

До слова, законопроєкт називають "антиахметівським" саме через підвищення розміру ренти на видобуток залізної руди.