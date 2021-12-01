Про це Зеленський заявив 1 грудня у сесійній залі Верховної Ради, виступаючи зі своїм щорічним зверненням перед народними депутатами.
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Законопроєкт про економічний паспорт
Зеленський висловив подяку Верховній Раді, яка 30 листопада проголосувала за дуже важливий податковий закон №5600. Він збільшує ренту – плату за використання природних ресурсів України.
Тому до 10 грудня 2021 року вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця,
– заявив глава держави.
Відповідно до нього, наголосив президент, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українців. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима. Зокрема, їх можна буде використати на здобуття на освіті в Україні.
Зеленський підсумував, що цей документ зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє.
Зеленський внесення в Раду законопроєкт про економічний паспорт: дивіться відео
Законопроєкт №5600: що про нього відомо
Документ передбачає зміни до Податкового кодексу, головна мета яких
- створити ефективніші механізми адміністрування податків;
- не допустити безпідставне користування податковими пільгами;
- повинні бути справедливі умови оподаткування для всіх платників податків.
До слова, законопроєкт називають "антиахметівським" саме через підвищення розміру ренти на видобуток залізної руди.