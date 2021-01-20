В Україні в магазинах та закладах можуть видавати електронний чек замість звичного паперового. Яким чином його видають на навіщо?

Електронний чек – це той же паперовий чек у цифровому вигляді. Економіка 24 пояснює як його отримати та чому це зручно як для продавців, так і для покупців.

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Коли і як видають електронний чек

Електронний чек видають своїм клієнтам підприємці, які користуються програмним РРО. Після проходження трансакції їм генерує QR-код, який вони надсилають:

на електронну пошту покупця;

через один із месенджерів;

смс-повідомленням на мобільний номер.

Чому це комфортно для клієнтів

Не потрібно зберігати десятки паперових чеків. А, загубивши потрібний, можна не хвилюватися, що втратите гарантію. Можна все зберігати на своєму смартфоні чи комп'ютері. До того ж бонусом є турбота про довкілля.

До речі перевірити чек на дійсність можна за допомогою державного онлайн-сервісу .

Чому це комфортно для підприємців

Встановлення програмних РРО є набагато дешевшим, ніж звичайного касового апарату. У якості електронних РРО можна використовувати смартфони, планшети та ноутбуки.

Бонусом є економія часу, адже зареєструвати ПРРО займе всього один день і не потрібно особисто їхати у податкову.

Вже з наступного року використання електронних чеків стане звичністю для українців, адже більшість підприємців будуть змушені перейти на касові апарати.