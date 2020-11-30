У Міністерстві фінансів підготували концепцію впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків. Почнуть його впроваджувати з 2023 року, а запрацювати повною мірою він має в 2027 році.

Докладніше про ініціативу Мінфіну щодо е-аудиту платників податків

Впровадження електронного аудиту передбачає Меморандум про взаєморозуміння. Його Україна підписала з Євросоюзом задля отримання макрофінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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У відомстві додають, що метою Концепції впровадження е-аудити є перехід до якісно нового рівня здійснення контрольно-перевірочної роботи.

Інструмент електронного аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу та з кожним роком він доводить свою ефективність,

– наголошують у міністерстві.

Як працюватиме е-аудит платників податків

Його механізм базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T). Останній розробила Організація економічного співробітництва та розвитку.

Цей файл є легким у використанні та призначеним для здійснення заходів податкового контролю із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

У Кабміні підкреслюють, що автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу надасть можливості для швидкого виявлення найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів (транзакцій) для податкових перевірок.

Результати такої обробки платники податків можуть використати для оперативного виправлення виявлених розбіжностей або під час відбору для проведення податкової перевірки.

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Презентації Концепції впровадження е-аудиту платників податків: документ