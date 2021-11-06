Електроенергію з Білорусі отримала лише одна компанія – близького до Ахметова менеджера, – Герус

Нардеп Андрій Герус повідомив, що лише одна українська компанія отримала електроенергію з Білорусі. Зокрема близького до Ахметова менеджера Віталія Бутенка.

Саме Бутенко був комерційними директором групи ДТЕК Ріната Ахметова. Про це у телеграмі написав глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Лише одна компанія отримала імпорт електроенергії з Білорусі

Герус розповів, що саме компанія "ТЕТ груп" 6 листопада розпочала імпорт електроенергії з Білорусі обсягом 5 мегават-година. Хоч "обсяг мізерний", та Герус звернув увагу на інше.

Всього на аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали участь 16 компаній, купили такий перетин 4 компанії, зокрема "ЕРУ Трейдінг", "Енергоатом". Та електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна компанія,

– заявив Герус.

Глава Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснив, що мовиться про компанію "ТОВ "ТЕТ груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка".

Ба більше, Андрій Герус написав, що саме "ТЕТ груп":

"ніколи раніше не здійснювала імпорт;

свою діяльність розпочала лише у жовтні;

вже перевіряється регулятором на предмет махінацій на енергоринку на сотні мільйонів гривень;

тим не менше, обходить і державний Енергоатом, і ЕРУ Трейдінг, який працює на ринку понад 5 років, – і отримує ексклюзивний/монопольний доступ до білоруської електроенергії".

Посадовець також написав, що "з липня 2019 року, імпорт електроенергії відбувався виключно на прозорих ринкових та конкурентних засадах". Натомість наразі "бачимо певні зміни, електроенергію отримала лише одна компанія, і це "ТЕТ Груп" із вельми сумнівною репутацією".

Попередні заяви Геруса щодо зловживань на ринку електроенергії

2 листопада голова профільного комітету в Раді Андрій Герус заявив, що не вважає збігом, що тільки компанія ТОВ "Тет Груп" отримала дозвіл на імпорт електроенергії з Білорусі.

"Тет Груп" Віталій Бутенко створив влітку за тиждень після того, як пішов з ДТЕК – компанії олігарха Ріната Ахметова.

Нардеп Герус також повідомив, що компанія діяла з порушеннями на ринку. Зокрема до 1 листопада трейдери мали право продавати на "ринку на добу наперед" не більше, ніж 10% від обсягів електроенергії, купленої у виробників.

Проте компанія в кілька разів перевищила це обмеження. Обсяги зловживань складали сотні мільйонів гривень.

8 листопада на засіданні регулятор НКРЕКП розгляне питання позапланових перевірок 5 трейдерів електричною енергією на предмет зловживань на оптовому ринку електричної енергії. Серед них: ТОВ "ТЕТ груп", "Запорізький енергетичний альянс", "Йе енергія", "Стелла енерджі"; "Св Енерджі". Перевірки мають провести до 15 листопада.