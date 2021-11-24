Електроенергію з Білорусі імпортуватимуть чотири компанії у грудні
Джерело:"Укренерго"
На аукціоні НЕК "Укренерго" чотири енергетичних компанії викупили доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Білорусі у грудні. Найбільшу частку електропотужності викупила компанія "ТЕТ Груп".
Імпорт електроенергії з Білорусії у грудні
"Укренерго" на своєму сайті оприлюднило результати торгів, згідно з якими "ТЕТ Груп", "Електро Комʼюніті", "Електротрейдінг Груп", "Смарт Трейд Енерджі" викупили повністю обсяг електроенергії у грудні.
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Обсяг електроенергії, який викупили компанії
- "ТЕТ Груп": 400 мегават на 1 – 31 грудня, 400 мегаватів на 1 – 19 грудня, 400 мегаватів – на 27 – 31 грудня. Варто зауважити, що це найбільша частка.
- "Електро Комʼюніті" – 60 мегаватів перетину на 1 – 31 грудня.
- "Електротрейдінг Груп" та "Смарт Трейд Енерджі" – отримали по 20 мегаватів.
Пропускна спроможність у грудні
- Запропонована пропускна спроможність на 1 – 31 грудня складала 500 мегаватів, на 1 – 19 грудня – 400 мегаватів, на 27 – 31 грудня – 400 мегаватів.
- Гранична ціна перетину сягнула 16,96 гривні за мегават-годину.
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Тимчасове припинення постачання електроенергетики з Білорусії
- Лист з попередженням про припинення енергопостачання українські компанії отримали від "Біленерго" ще на початку листопада 2021 року.
- Тоді білоруська сторона підтвердила, що не планує підписувати нові договори про постачання електроенергії.
- 17 листопада в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припиняють електропостачання до України. Наступного дня Україна припинила отримувати електроенергію з Білорусі.
- Однак 21 листопада стало відомо, що Білорусь відновить постачання електроенергії на тому ж рівні, що й раніше – 415 мегават-годин електроенергії. Добовий обсяг імпорту з Білорусі становить 2% споживання електроенергії.
Імпорт електроенергії в Україну
Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" Богдан Воронцов пояснював раніше в коментарі 24 каналу, що об’єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована з системами пострадянських країн. Тому чисто технологічно імпорт можливий лише з Росії, Білорусі чи Молдови.
Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС" в Івано-Франківській області. Він не підключений до української мережі, але підключений до об’єднаної енергосистеми Європейського союзу, тож у нього можна імпортувати електроенергію з Європи.
Втім він, як і більшість ТЕС в Україні, в аварійному стані. Через це у четвер, 11 листопада, Словаччина надала 100 мегават-годин електроенергії в межах аварійної допомоги, повідомив Укренерго. Нагадаємо, що раніше таку аварійну допомогу Україна отримала від Білорусі теж через аварійність ТЕС групи ДТЕК, яка належить олігарху Рінату Ахметову.