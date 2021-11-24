Імпорт електроенергії з Білорусії у грудні

"Укренерго" на своєму сайті оприлюднило результати торгів, згідно з якими "ТЕТ Груп", "Електро Комʼюніті", "Електротрейдінг Груп", "Смарт Трейд Енерджі" викупили повністю обсяг електроенергії у грудні.

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Обсяг електроенергії, який викупили компанії

"ТЕТ Груп" : 400 мегават на 1 – 31 грудня, 400 мегаватів на 1 – 19 грудня, 400 мегаватів – на 27 – 31 грудня. Варто зауважити, що це найбільша частка.

: 400 мегават на 1 – 31 грудня, 400 мегаватів на 1 – 19 грудня, 400 мегаватів – на 27 – 31 грудня. Варто зауважити, що це найбільша частка. "Електро Комʼюніті" – 60 мегаватів перетину на 1 – 31 грудня.

– 60 мегаватів перетину на 1 – 31 грудня. "Електротрейдінг Груп" та "Смарт Трейд Енерджі" – отримали по 20 мегаватів.

Пропускна спроможність у грудні

Запропонована пропускна спроможність на 1 – 31 грудня складала 500 мегаватів, на 1 – 19 грудня – 400 мегаватів, на 27 – 31 грудня – 400 мегаватів.

пропускна спроможність на 1 – 31 грудня складала 500 мегаватів, на 1 – 19 грудня – 400 мегаватів, на 27 – 31 грудня – 400 мегаватів. Гранична ціна перетину сягнула 16,96 гривні за мегават-годину.

Прикметно. Також компанія "Електро Україна" викупила 100 мегаватів міждержавного перетину для експорту електроенергії в Білорусь.

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Тимчасове припинення постачання електроенергетики з Білорусії

Лист з попередженням про припинення енергопостачання українські компанії отримали від "Біленерго" ще на початку листопада 2021 року.

Тоді білоруська сторона підтвердила, що не планує підписувати нові договори про постачання електроенергії.

17 листопада в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припиняють електропостачання до України. Наступного дня Україна припинила отримувати електроенергію з Білорусі.

Однак 21 листопада стало відомо, що Білорусь відновить постачання електроенергії на тому ж рівні, що й раніше – 415 мегават-годин електроенергії. Добовий обсяг імпорту з Білорусі становить 2% споживання електроенергії.

Імпорт електроенергії в Україну

Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" Богдан Воронцов пояснював раніше в коментарі 24 каналу, що об’єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована з системами пострадянських країн. Тому чисто технологічно імпорт можливий лише з Росії, Білорусі чи Молдови.

Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС" в Івано-Франківській області. Він не підключений до української мережі, але підключений до об’єднаної енергосистеми Європейського союзу, тож у нього можна імпортувати електроенергію з Європи.

Втім він, як і більшість ТЕС в Україні, в аварійному стані. Через це у четвер, 11 листопада, Словаччина надала 100 мегават-годин електроенергії в межах аварійної допомоги, повідомив Укренерго. Нагадаємо, що раніше таку аварійну допомогу Україна отримала від Білорусі теж через аварійність ТЕС групи ДТЕК, яка належить олігарху Рінату Ахметову.