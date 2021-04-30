Експорт української продукції до Китаю зростає: скільки вже заробила Україна у 2021 році

За перші два місяці 2021 року Україна експортувала в Китай продукції більше ніж на 1 мільярд доларів, про що повідомила пресслужба Держпродспоживслужби. На скільки відсотків зріс експорт, розповідаємо далі.

Український експорт в Китай

Український експорт до Піднебесної зріс на 44% за рік. Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька розповіла, що експорт до КНР неухильно зростає з початку року, зазначивши, що минулого року держава також наростила продажі товарів до Китаю.

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Переконана, що Україна докладе всіх зусиль для того, щоб і надалі залишатися надійним постачальником продуктів харчування на стратегічно важливий для нас ринок,

– розповіла Магалецька.

Зустріч з представниками КНР

Держпродспоживслужба повідомила, що 29 квітня 2021 року відбулась зустріч української та китайської сторони. Під час зустрічі посла КНР Фань Сяньжуна, китайського радника-посланника з питань торгівлі та комерції в Україні Чжао Лі, представника Мінекономіки та дипломата КНР було обговорена тема фітосанітарія та вимоги Китаю до ряду українських продуктів. Зокрема, українського ячменю, кукурудзи, соняшникової олії та пшениці.

Зустріч китайської та української сторін / Фото: архів Держпродспоживслужби

У пресрелізі Держпродспоживслужба зауважила, що дане питання є одним з найважливіших. Також розглядалося питання відкриття нових ринків для українських виробників. Регулятор нагадав й про те, що його головним завданням є подолання технічних перешкод в торгівлі та забезпечення державних гарантій щодо дотримання вимог країн-партнерів.