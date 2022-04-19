Загалом 30 танкерів завантажили з російських експортних терміналів близько 21,8 мільйона барелів за тиждень. Обсяги нафти, які прямували в Азію з портів на узбережжях Чорного моря, Балтії та Арктики, впали до найнижчого рівня за два місяці.

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За підрахунками Bloomberg, за тиждень Росія отримала близько 181 мільйона доларів від цих поставок. Це на 60 мільйонів менше, ніж минулого тижня. Це важливо, адже нафта – основний експортний товар Росії.

Потрібне нафтове ембарго

Водночас зарано радіти. Падіння у 25% лише повертає Росію до рівня поставок до квітня. А нагадаємо, що за перший тиждень квітня Росія рекордно збільшили поставки нафти морем. Обсяги експорту від тижня до тижня коливаються в залежності від відходу танкерів та погоди у портах.

Тож країнам ЄС необхідно терміново вводити нафтове ембарго. Лише тоді можна буде говорити про серйозні наслідки для Росії та відчутне падіння експорту галузі, яка найбільше фінансує війну проти України.

Нагадаємо, що нафтове ембарго можуть включити до шостого пакета санкцій ЄС. Але поки що консенсусу у Європі немає. Так, Франція готова ввести нафтове ембарго (за умови перемоги Макрона на виборах) і закликає до цього інші країни. А от Угорщина проти такого кроку.

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