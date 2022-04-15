Експорт російського газу обвалився на 25%

15 квітня 2022 , 20:27
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Джерело:

Газпром

Наслідки санкцій та небажання мати справу з Росією вже даються взнаки. Російський "Газпром" скоротив експорт газу на чверть порівняно з минулим роком.

Про це йдеться у звіті "Газпрому" за 3,5 місяця цього року. Так, з початку року до 15 квітня "Газпром" експортував у країни далекого зарубіжжя 44,6 мільярда кубометрів газу, що на 26,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

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При цьому видобуток залишився майже на тому рівні – 155,9 мільярда кубометрів (на 1,3% менше). Попри суттєве зменшення обсягів експорту, постачання російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" навпаки зросло. 

У Європи мало газу...

Через свою залежність від російського газу (40%) ЄС має проблеми із наповненням своїх газових сховищ. Адже практично всі країни розуміють, що потрібно розривати відносини з Росією, та шукають альтернативні джерела постачання газу.

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), станом на 19 березня у Європи залишилося лише 25,2 мільярда кубометрів активного газу. Це на 5,5 мільярда менше, ніж минулого року.

…, але без Росії справляться


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Автор: Юлія Поскробок