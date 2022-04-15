Про це йдеться у звіті "Газпрому" за 3,5 місяця цього року. Так, з початку року до 15 квітня "Газпром" експортував у країни далекого зарубіжжя 44,6 мільярда кубометрів газу, що на 26,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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При цьому видобуток залишився майже на тому рівні – 155,9 мільярда кубометрів (на 1,3% менше). Попри суттєве зменшення обсягів експорту, постачання російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" навпаки зросло.
У Європи мало газу...
Через свою залежність від російського газу (40%) ЄС має проблеми із наповненням своїх газових сховищ. Адже практично всі країни розуміють, що потрібно розривати відносини з Росією, та шукають альтернативні джерела постачання газу.
За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), станом на 19 березня у Європи залишилося лише 25,2 мільярда кубометрів активного газу. Це на 5,5 мільярда менше, ніж минулого року.
…, але без Росії справляться
- Проте ЗМІ повідомляють, що Велика Британія готова направити частину своїх запасів Європі.
- Також окремі країни вже активно укладають нові контракти з країнами Азії та Африки.
- Може допомогти і США своїм скрапленим природним газом (СПГ).
Скільки ЄС платить Росії за газ / Інфографіка 24 каналу
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