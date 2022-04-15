Про це йдеться у звіті "Газпрому" за 3,5 місяця цього року. Так, з початку року до 15 квітня "Газпром" експортував у країни далекого зарубіжжя 44,6 мільярда кубометрів газу, що на 26,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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При цьому видобуток залишився майже на тому рівні – 155,9 мільярда кубометрів (на 1,3% менше). Попри суттєве зменшення обсягів експорту, постачання російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" навпаки зросло.

У Європи мало газу...

Через свою залежність від російського газу (40%) ЄС має проблеми із наповненням своїх газових сховищ. Адже практично всі країни розуміють, що потрібно розривати відносини з Росією, та шукають альтернативні джерела постачання газу.

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), станом на 19 березня у Європи залишилося лише 25,2 мільярда кубометрів активного газу. Це на 5,5 мільярда менше, ніж минулого року.

…, але без Росії справляться

Проте ЗМІ повідомляють, що Велика Британія готова направити частину своїх запасів Європі.

Також окремі країни вже активно укладають нові контракти з країнами Азії та Африки.

Може допомогти і США своїм скрапленим природним газом (СПГ).



Скільки ЄС платить Росії за газ / Інфографіка 24 каналу

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