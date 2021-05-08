Китайський експорт

Експорт Китаю у 2021 році у грошовому еквіваленті склав 264 мільярди доларів. Попри напругу у процесі торгівлі з США та іншими країнами, експорт за місяць становив майже 43 мільярди доларів.

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Прогноз аналітиків

Аналітики очікують, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю сповільниться з рекордних показників у 18,3%. Це відбудеться у зв'язку з уповільненням руху товарів та збільшення вартості доставки через COVID-19.

Глобальна нестача мікрочипів, які використовуються у всьому, починаючи від автомобілів і закінчуючи телефонами, також шкодить виробникам. Минулого тижня офіційний індекс китайських менеджерів із закупівель у виробництві показав, що у квітні зростання активності заводу сповільнилося у порівнянні з попереднім місяцем.

Нагадаємо! Економіка Китаю у першому кварталі 2021 року зросла на 18,3% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Таке зростання ВВП було найбільшим з того часу, як Китай почав вести квартальний звіт у 1992 році. Очікується, що ріст економіки може досягти позначки у 19%.

Припинення економічного діалогу з Австралією

Нагадаємо, що 6 травня 2021 року стало відомо про те, що Китай вирішив припинити на невизначений час економічний діалог з Австралією у зв'язку зі зростаючим дипломатичним розривом між країнами.

Причини дипломатичного розриву між Австралією та Китаєм