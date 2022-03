Експорт газу з України тимчасово заборонено

"Це відноситься і до газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі "митний склад", – йдеться в повідомленні "Укртрансгаз".

Обмеження введено наказом Міненерго № 99 від 03 березня 2022 року у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

The Ministry of Energy of Ukraine has forbidden market participants from exporting natural gas from the customs territory of our country. This also applies to gas stored in Ukraine's underground gas storage facilities in the customs warehouse regime.