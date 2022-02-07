Експорт газу з України перевищив імпорт: показові дані від початку 2022 року

Згідно з даними Оператора ГТС України (ОГТСУ), експорт та реекспорт склав 178,0 кубометрів газу проти 44,8 кубометра газу імпорту. Імпорт у січні цьогоріч був на 90% нижчим за обсяги січня 2021 року. Разом з цим це втричі більше, ніж у грудні 2021 року.

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Оператор ГТС України зазначив, що основним постачальником для України залишається Угорщина. З цієї країни надійшло 32,2 мільйона кубометрів газу або 70% від загальних обсягів.

Також в ОГТСУ нагадали, що з 1 січня 2022 року доступні для бронювання гарантовані потужності для імпорту з Угорщини до 8 мільйонів кубометрів газу щодоби, завдяки угоді між Оператором ГТС України та угорським оператором FGSZ. Більше про угоду між Угорщиною та Україною – читайте тут.

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Імпорт газу з інших країн у січні 2022 року

Зі Словаччини надійшло на рівні 12,1 мільйона кубометрів газу.

З Польщі – 0,5 мільйонів кубометрів газу.

Імпорт газу в Україну у січня 2022 році / Інфографіка ОГТСУ

Експорт газу з України

Експорт та реекспорт газу з України до країн Європи скоротились на 25% проти січня 2021 року.

Експорт до Угорщини склав 155,0 мільйонів кубометрів газу.

склав 155,0 мільйонів кубометрів газу. Експорт до Словаччини – 14,1 мільйона кубометрів.

– 14,1 мільйона кубометрів. Експорт до Польщі – 0,7 мільйона кубометрів газу.

– 0,7 мільйона кубометрів газу. Експорт до Румунії – 8,3 мільйона кубометрів газу. Нагадаємо, що у січні 2022 року відновився експорт у балканському напрямку.

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