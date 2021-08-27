Ексочільник Мінекономіки назвав основні проблеми накопичувальної пенсії
Джерело:24 канал
Кожного місяця або раз у квартал офіційно працевлаштовані українці сплачують податок у Пенсійний фонд. Але цього недостатньо, навіть щоб повноцінно запезпечити пенсіями нинішніх пенсіонерів.
Відповідна проблема не має розв'язання винятково у пенсійній площині. Проблема в іншому. Зокрема в тому, що немає інструментів, куди вкладати. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній виконуючий обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта.
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"Немає швидкого економічного зростання, немає притоку інвестицій, які могли б забезпечувати зростання всіх інвестиційних інструментів, щоб пенсіонери могли нормально заробити на пенсію", – відзначив Кухта.
Українці не мають, що заощаджувати
Він переконаний, що накопичувальна система потрібна. Але чи вона повинна бути загальнообов'язковою, чи добровільною системою, якій держава допомагає, можливо, дає якісь пільги – це питання для дискусій на майданчиках профільних комітетів.
Якщо в них (українців – 24 канал) доходи маленькі і взимку вони просто відкладають до останньої гривні, щоб заплатити за тепло, в них заощаджень все одно немає, які схеми не придумуй,
– сказав Кухта.
За його словами, українці повинні стати багатшими. Для цього треба робити більше, ніж просто намагатись розв'язати майбутню пенсійну проблему винятково в межах пенсійної системи.Відзначимо! Раніше в уряді повідомляли, що економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії – майже 500 мільярдів гривень до 2030 року.
Потрібні більші зміни
Нічого не зміниться, як зауважив колишній виконуючий обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта, без трансформацій більшого характеру. Тобто без притоку інвестицій у країні, без розвитку фінансових ринків (щоб можна було вкладати не тільки на фінансові депозити або в облігації), без нормального доступу громадян до державних облігацій.
Кухта назвав основні проблеми накопичувальної пенсії: дивіться відео
Пенсійна реформа в Україні: що треба знати
- Наразі запуск пенсійної реформи перенесли на 2023 рік. Вона передбачає 3 рівні.
- Перший – солідарна пенсія. Вона означає, що пенсіонери отримують гроші із Пенсійного фонду. Його наповнюють люди, які працюють.
- Другий – накопичувальна система. Мовиться про те, що якусь частину внесків українці відкладатимуть на особисті пенсійні рахунки, а іншу продовжать платити у загальний Пенсійний фонд.
- Третій – добровільні внески. Тобто українці вноситимуть добровільні суми у недержавні пенсійні фонди на свій рахунок.