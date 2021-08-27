Відповідна проблема не має розв'язання винятково у пенсійній площині. Проблема в іншому. Зокрема в тому, що немає інструментів, куди вкладати. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній виконуючий обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта.

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"Немає швидкого економічного зростання, немає притоку інвестицій, які могли б забезпечувати зростання всіх інвестиційних інструментів, щоб пенсіонери могли нормально заробити на пенсію", – відзначив Кухта.

Українці не мають, що заощаджувати

Він переконаний, що накопичувальна система потрібна. Але чи вона повинна бути загальнообов'язковою, чи добровільною системою, якій держава допомагає, можливо, дає якісь пільги – це питання для дискусій на майданчиках профільних комітетів.

Якщо в них (українців – 24 канал) доходи маленькі і взимку вони просто відкладають до останньої гривні, щоб заплатити за тепло, в них заощаджень все одно немає, які схеми не придумуй,

– сказав Кухта.

За його словами, українці повинні стати багатшими. Для цього треба робити більше, ніж просто намагатись розв'язати майбутню пенсійну проблему винятково в межах пенсійної системи.

Відзначимо! Раніше в уряді повідомляли, що економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії – майже 500 мільярдів гривень до 2030 року.

Потрібні більші зміни

Нічого не зміниться, як зауважив колишній виконуючий обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта, без трансформацій більшого характеру. Тобто без притоку інвестицій у країні, без розвитку фінансових ринків (щоб можна було вкладати не тільки на фінансові депозити або в облігації), без нормального доступу громадян до державних облігацій.

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