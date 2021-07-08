Ексміністр фінансів Данилюк претендує на посаду глави Бюро економічної безпеки

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк претендує на посаду директора Бюро економічної безпеки. Він вже подав на конкурс необхідні документи.

Останній день, коли можна було подати документи для участі в конкурсі на посаду глави БЕБ, був 7 липня. Ексголова Ради національної безпеки та оборони Данилюк встиг подати свою кандидатуру.

Читайте також Це може мати ефект, – Марченко про створення Бюро економічної безпеки

Данилюк претендує на посаду глави БЕБ

Для мене питання Бюро економічної безпеки є особистим, тому що я займався цією темою понад 10 років,

– зазначив Данилюк.

Окрім того, на пост претендує також колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко. Чинний очільник ДФС Вадим Мельник також заявляв про намір подати документи на конкурс.

Що відомо про Олександра Данилюка

Народився 22 липня 1975 року у місті Григоріополь, що в Молдові, згодом його сім'я повернулася до Києва.

У 1998 році закінчив Національний технічний університет за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій. У 1999 – 2001 роках навчався в Бізнес-школі університету Індіани.

Розпочав кар'єру як брокер. На державній службі Данилюк із 2005 року. Обіймав високі посади за президентства Віктора Ющенка і Віктора Януковича.

У квітні 2016 року став міністром фінансів в уряді Володимира Гройсман. А у травні 2019 року за Зеленського його призначили секретарем РНБО, згодом – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. У вересні того ж року пішов у відставку через "підкилимні ігри".

Створення Бюро економічної безпеки: що відомо