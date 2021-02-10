Ексголові одного з банків повідомили про підозру: клієнтам завдали збитків на 22 мільйони
За матеріалами, які підготували у СБУ, ексочільнику правління одного з комерційних банків оголосили про підозру. Слідчі вважають, що через його дії клієнтам завдано збитків на 22 мільйони гривень. За інформацією ЗМІ, мовиться про банк "Аркада".
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Очільник фінустанови виводив гроші вкладників з фондів фінансування будівництва.
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Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення
Кошти були у резервному фонді банку. Службові особи банку реалізували 2 програми лояльності і залучили ці гроші.
У зв'язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 мільйона гривень, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів,
– мовиться у повідомленні Офіс генпрокурора.
Колишньому голові правління повідомлено про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.
Що відомо про банкрутство "Аркади":
- У серпні 2020 року НБУ визнав "Аркаду" банкрутом.
- Банк "Аркада" будував у Києві житлові комплекси "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах".
- Через фінансові проблеми банку десятки людей залишилися без квартир.
- У вересні 2020 року президента "Аркади" взяли під варту у залі суду.
- У НБУ запевнили, що понад 90% вкладників "Аркади" отримають назад свої кошти.
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