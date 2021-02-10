За матеріалами, які підготували у СБУ, ексочільнику правління одного з комерційних банків оголосили про підозру. Слідчі вважають, що через його дії клієнтам завдано збитків на 22 мільйони гривень. За інформацією ЗМІ, мовиться про банк "Аркада".

Очільник фінустанови виводив гроші вкладників з фондів фінансування будівництва.

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Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення

Кошти були у резервному фонді банку. Службові особи банку реалізували 2 програми лояльності і залучили ці гроші.

У зв'язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 мільйона гривень, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів,

– мовиться у повідомленні Офіс генпрокурора.

Колишньому голові правління повідомлено про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.

Тим часом, як інформує "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, мовиться саме про ексголову правління скандального банку "Аркада".

Що відомо про банкрутство "Аркади":