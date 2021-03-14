Економний шопінг онлайн: 7 правил, як правильно купляти за кордоном

Купуючи речі на закордонних сайтах, можна не лише зекономити, але й вибрати з більшого асортименту. Проте, щоб шопінг був дійсно вдалим, варто дотримуватись декількох основних правил.

1. Ліміт на покупки

Під час шопінгу онлайн варто пам'ятати, що в Україні з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни до податкового кодексу. Так, якщо ви перевищите ліміт у 100 євро, то вам доведеться сплатити податок. Податок становитиме 20% ПДВ та 10% мита.

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Як сплачується податок : податок буде сплачуватись у гривневому еквіваленті, а його розрахунок буде здійснений згідно з курсом Нацбанку, що був у день подання митної декларації.

: податок буде сплачуватись у гривневому еквіваленті, а його розрахунок буде здійснений згідно з курсом Нацбанку, що був у день подання митної декларації. Як розраховується податок: до прикладу, ви замовили за кордоном сумку, яка коштує 160 євро. Її ціна перевищує безмитний ліміт на 60 євро і з цієї суми доведеться сплатити митниці 18 євро податків: 12 євро ПДВ (20%) і 6 євро мита (10%).

2. Що можна купувати за кордоном

, що вартість доставки не обкладається митом, лише безпосередньо вартість вашої покупки.

Українці можуть замовляти за кордоном будь-що на будь-який смак, починаючи від дешевих сайтів де є практично все, до сайтів з якісними оригінальними речами популярних брендів та марок.

Популярні інтернет-сайти, де є практично усе від шкарпеток до гаджетів:

Amazon

eBay

Wish

Aliexpress

Joom

Популярні інтернет-сайти, де великий вибір одягу, взуття та аксесуарів:

Zappos

Asos

Macy`s

Michael Kors

Levis

У чому перевага закордонних сайтів

Більшість закордонних сайтів зручні ще й тим, що у багатьох є зручні мобільні додатки. Це дозволяє займатися шопінгом де завгодно, відстежувати свої посилки, отримувати повідомлення про їх прибуття, а також новинки, акції та знижки на багато товарів.

Скільки доведеться чекати на замовлення

Зазвичай замовлення доводиться чекати від двох тижнів до місяця. Зате якщо зазначений в замовленні ліміт часу буде перевищено, продавець може компенсувати вартість посилки. Так, якщо споживач отримає своє замовлення пізніше зазначеного терміну, то він може повернути гроші за послуги пошти. Все, що потрібно для цього зробити – скористатися функцією "Відкрити суперечку".

3. Як підготуватись до покупки

Будь-який покупець має право повернути товар, що йому не підійшов з певних причин, проте повернення з закордонних сайтів може зайняти трохи більше часу, ніж сходити та повернути товар до магазину. Тож попередньо, перед тим, як замовити річ з інтернет-сайту раціонально буде знайти схожий бренд в офлайн магазинах свого міста. Оскільки розмірна сітка американських і британських магазинів істотно відрізняються від наших.

Особливо доречним приміряти попередньо бажану річ в офлайн магазині, якщо це стосується взуття. Адже, розмірна сітка у Великій Британії та США досить різниться з українською.

4. Приклади – що, де, за скільки

Редакція сайту Finance.ua вирішила провести експеримент та дізнатись скільки вийде заощадити, замовляючи одні й ті самі товари на різних сайтах.

Порівняння цін бюджетної речі

Масажер для спини на сайті одного з українських магазинів коштував 1,4 тисячі гривень, а до прикладу така ж сама модель на сайті Aliexpress можливо придбати всього за 625 гривень. Тобто ви сплатите більш як у два рази менше, та значно заощадите.

Але у покупці з сайту Aliexpress були й свої мінуси. В українському магазині до замовлення йшов подарунок – масажер-павучок для голови, який коштує 50 – 100 гривень, і покупку доставили б на наступний день, а от посилку з Aliexpress доведеться чекати близько трьох тижнів.

Порівняння ціни речей класу люкс

Якщо говорити про більш люксовий сегмент одягу, взуття та аксесуарів, то тут іноземні мультибрендові магазини теж виграють у ціні. Навіть в разі розмитнення товари в них обійдуться дешевше, ніж їх купівля в столичному ЦУМі, магазинах Helen Marlen та інших магазинах класу люкс. Так, до прикладу, сумку французького бренду See by Chloe, яка в ЦУМі на момент порівняння цін коштувала 11250 гривень, а на модній онлайн платформі Farfetch її можна було купити за 247 євро.

Правда, за її розмитнення доведеться заплатити ще 44,1 євро або ж близько 1250 гривень. Проте, навіть якщо врахувати витрати за розмитнення у кінцевому результаті сумка обійдеться у 291,1 євро або у близько 8150 гривень. Тож фактично отримуємо різницю у 3100 гривень.

Варто нагадати, що на будь-якій покупці можна заощадити, якщо оплачувати її карткою з кешбеком. Погодьтеся, приємно, коли банк вам доплачує за те, що ви витрачаєте свої гроші.

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5. Доставка

У таких сайтів, як Aliexpress, Joom, Alibaba, тощо є пряма доставка до України, що обійдеться покупцеві у кілька доларів, або ж зовсім безкоштовно. А от із замовленнями з США та Європи ситуація значно складніша, оскільки у практично всіх магазинів немає прямої доставки в Україну, або ж вона може обійтись у суму більш як 50 доларів.

Проте не варто засмучуватись, адже вам на допомогу може прийти одна з форвардингових компаній, що займається доставкою покупок з-за кордону. В середньому послуга такої компанії буде коштувати приблизно 4 – 5 доларів за доставку кілограма вантажу морем і приблизно у двоє дорожче – літаком. У першому випадку посилку доведеться чекати близько місяця. У другому близько 5 – 8 днів.

Серед форвардингових компаній найбільш популярні такі, як:

Нова Пошта

Big-Basket

USAinUA

EasyExpress

Meest.us

Shopfans

6. Розмитнення

Якщо під час покупки ви перевищили ліміт у 100 євро, то попередньо доведеться сплатити розмитнення та податок. Після того як посилка прибуде в Україну, з вами зв'яжеться перевізник, або надішле смс і повідомить про те, що для її розмитнення потрібно сплатити податок і мито. Це також повинно бути відображено на сайті перевізника: після оформлення та оплати покупки магазин дасть трекінг-номер, за яким можна відстежити поточний статус і місце розташування посилки. Далі можливі два варіанти:

Перевізник сам оформить всі документи, розраховується з митницею і візьме з вас за ці послуги гроші. Наприклад, в Новій Пошті митне оформлення коштує 3% від тієї частини суми покупки, що перевищує €100. Ви можете самі все сплатити й заощадити кошти. Щоб розмитнити самостійно свої покупки потрібно буде під'їхати на митницю з паспортом та ІПН, заповнити декларацію, в якій потрібно описати товар, вказати його вартість. Після цього вам на руки дадуть квитанцію, яку можна оплатити в будь-якому банку, а вже після оплати рахунку ви зможете забрати своє замовлення. Проте, ще у покупців є ще один варіант. Так, якщо ви вирішили скористатись послугами форвардингової компанії, то вам вочевидь запропонують варіант коли компанія за дорученням клієнта оформить на себе і купівлю товару, і його розмитнення. У такому випадку ім'я клієнта взагалі не буде ніяк фігурувати й замість 20% ПДВ і 10% мита, які нараховуються на все, що понад 100 євро, вони візьмуть за послуги від 10% до 20% від повної вартості покупки.

7. Як заощадити на розмитненні

Варто розпочати з того, що нові зміни не торкнулись правил особистого ввезення товарів, загальна вартість яких не перевищує 500 євро (1000 євро в аеропортах). Тобто все, що ввозиться в межах цих лімітів, податком не обкладається. Але у такий спосіб вдасться заощадити лише у тому випадку, коли у вас є планова поїздка: подорож, або відрядження.

Ще одним шляхом заощадити на покупках за кордоном – штучно занизити вартість посилки, яка пересилається. Про це можна спробувати домовитися з продавцем або форвардинговою компанією. Проте, варто зауважити, що такий спосіб не є зовсім легальним й має багато ризиків. Так, якщо митники доведуть, що зазначена ціна явно нижче ринкової, то вам доведеться нести адміністративну відповідальність. До того ж якщо сума приховуваних податків понад 300 тисяч гривень, то і кримінальну відповідальність.