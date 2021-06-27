Економний онлайн-шопінг: як вигідно замовляти товари з Польщі

Купуючи речі онлайн, можна чимало заощадити, однак варто зважати на такі нюанси, як доставка, грошовий ліміт, правильність оформлення замовлення та ще безліч аспектів. Саме тому Економіка 24 зібрала основні правила онлайн-покупок на польських сайтах, щоб шопінг був вдалим.

Чим приваблюють іноземні сайти

Іноземні сайти переважно приваблюють українського покупця широким асортиментом товару, приємними цінами та гнучкою системою лояльності. Ще одним позитивним моментом онлайн-шопінгу є те, що у більшості сайтів – власний мобільний додаток за допомогою якого споживач може відстежити свою покупку де завгодно та в будь-який момент. Також у таких додатках завжди приходять сповіщення про прибуття посилки в пункт призначення та повідомлення стосовно акцій і знижок на сайті.

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Оскільки, Польща межує з Україною, то на замовлення доведеться чекати не так довго, як замовляючи, наприклад, з США чи Китаю. До того ж на території Польщі є досить багато популярних онлайн-сайтів, зокрема не лише європейські, але й вже згадані американські, як приклад Amazon чи eBay.

Які сайти популярні у Польщі

Allegro – найбільший інтернет-сайт у Польщі. Його вирізняє з поміж інших те, що на ньому можливо купити будь-що. На сайті пропонують свої послуги понад 100 тисяч маленьких та великих польських фірм серед яких чи мала конкуренція за споживача. Все тому, що один і той самий товар можуть продавати одночасно декілька продавців, також він може бути вже вживаний, про що відкрито зазначено. Тож, покупець може вирішити, чия саме ціна буде найбільш приємна для його гаманця.

На сайті користувач може обирати товари з таких розділів, як: електроніка, мода, будинок та город, дитина, краса, здоров'я, спорт та туризм, квитки на різні події та фестивалі тощо. Відповідно кожен може знайти необхідне саме йому: товари для дітей, одяг, телевізори, комп'ютери, побутову техніку, меблі та навіть автозапчастини.

Як здійснити покупку на Allegro

Користувач може одразу на головній сторінці ввести, що конкретно його цікавить та шукати вже у відповідній категорії, або моніторити категорію, котра зацікавила у пошуках вигідної покупки. Наприклад, в розділі "мода" можна обрати для кого саме повинен бути товар (для дитини, жінки чи чоловіка) та одразу вибрати тип товару, що цікавить (чоботи, сорочка, джинси тощо).

Особливої уваги заслуговує розділ Allegro Lokalnie, оскільки тут користувач може не лише знайти вже вживані речі (від автомобільних шин до телефонів та одягу) по дуже приємній ціні, але й купити послугу. Оскільки, у розділі також розміщують оголошення про надання своїх послуг, наприклад, репетиторство. Шукати оголошення користувач може по локації, яка його цікавить.

Ну і звичайно, що успішно здійснити покупку на інтернет-сайті Allegro зможе лише зареєстрований користувач. Тож не забудьте переконатись, що ви дійсно зуміли зареєструватись, щоб не засмутитись згодом, коли шопінг не вдасться.

Переважно, здійснювати покупки на інтернет-сайтах можуть лише зареєстровані користувачі / Фото: Pexels

Amazon сміливо можливо вважати конкурентом Allegro. Однак, сайт вийшов на польський ринок відносно нещодавно. Лише 27 січня 2021 року компанія оголосила, що підприємці можуть реєструватись на інтернет-платформі, до цього внутрішні замовлення розміщувалися через платформу, створену для німецького ринку. Оскільки, німецька версія була доступна польською мовою.

На Amazon є декілька розділів зі знижками:

Today’s deals – тобто пропозиція дня, де знижки сягають 90%. У цьому розділі можна натрапити на будь-який товар, починаючи від електронних журналів й закінчуючи садовим інвентарем. Це одночасно, як перевага, так і недолік, адже доведеться витратити іноді чимало часу, щоб відшукати дійсно потрібне.

– тобто пропозиція дня, де знижки сягають 90%. У цьому розділі можна натрапити на будь-який товар, починаючи від електронних журналів й закінчуючи садовим інвентарем. Це одночасно, як перевага, так і недолік, адже доведеться витратити іноді чимало часу, щоб відшукати дійсно потрібне. Open Box & Used – уцінені товари, де продаються товари в яких пошкоджене пакування, або ж ті, якими вже користувались.

– уцінені товари, де продаються товари в яких пошкоджене пакування, або ж ті, якими вже користувались. Outlet – так званий сток, тобто товар який покупці так і не придбали під час розпродажів, котрі раніше влаштовував сайт.

– так званий сток, тобто товар який покупці так і не придбали під час розпродажів, котрі раніше влаштовував сайт. Coupons – розділ з купонами. Тут користувач не знайде товарів зі знижками, однак зможе придбати набір купонів й згодом використати їх під час оформлення замовлення. Купони дають право на знижку до 25% на різні групи товарів.

Фешн інтернет-сайт Zalando

Також зауважте, що здійснювати покупки на Amazon можуть лише зареєстровані користувачі.

Перевагою сайту Zalando є те, що на його просторах покупець може знайти не лише одяг та аксесуари на будь-який смак та гаманець, але й товари для усієї родини. Адже, доставка збірних покупок в Україну може вийти дешевше, тож такий момент – значна перевага. На просторах Zalando можливо знайти, як дизайнерські та брендові речі, так і різні сегменти мас-маркету.

Німецький інтернет-сайт, як і інші влаштовує розпродажі, пропонуючи знижки та різні акції, відсоток яких досить часто доходить до 80%. Варто зазначити, що знижки проводяться й на дизайнерські колекції. Тож платформу Zalando можна вважати джерелом дизайнерських образів. Загалом, на сайті представлено близько 200 брендів, зокрема такі, як: Love Moschino, Adidas Nike Wrangler Timberland Just Cavalli GEOX Armani Calvin Klein та інші.

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Як замовити товари з польських сайтів

Якщо ви бажаєте замовити товари з іноземних сайтів, то варто детально вивчити всі варіанти доставки та її нюанси. Зокрема, товари з польських сайтів можна забрати у такі способи:

Скориставшись послугами фірми-посередника , оформивши заявку на відділення поштових операторів, таких як Укрпошта, Нова Пошта, Meest Express, де переважно потім можна забрати замовлення не лише безпосередньо у відділенні, але й у поштоматі.

, оформивши заявку на відділення поштових операторів, таких як Укрпошта, Нова Пошта, Meest Express, де переважно потім можна забрати замовлення не лише безпосередньо у відділенні, але й у поштоматі. Замовити доставку на пряму з сайту на адресу друга чи подруги, які проживають нині у Польщі.

Зауважте, що у зв'язку з епідемією коронавірусу доставка з іноземних сайтів може йти довше, ніж це вказано на сайті.

Вартість посилки на прямо залежить від ваги та тарифів поштового оператора / Фото Pexels

Через яку доставку замовляти найвигідніше

Сервіс myMeest

Для того, щоб скористатись цим сервісом потрібно спочатку зареєструватись в особистому кабінеті та отримати ID.

Під час формування замовлення потрібно вказати ID, яке надав myMeest, та адресувати посилку до міжнародного поштового складу оператора в Польщі.

Зауважте, що вартість посилки потрібно буде одразу оплатити, інакше склад її не прийме.

Переважно замовлення в Україну йтиме від 6 до 10 днів з дня відправлення посилки.

Ціна за послуги залежатиме від ваги товару та поштового оператора в Україні, котрого сервіс myMeest обирає самостійно (Meest Express, Укрпошта чи Нова Пошта). Також залежно від того це буде кур'єрська доставка, доставка через поштомат, або ж на поштове відділення.

Вартість поштових послуг сервісу myMeest

Кінцева вартість посилки залежить безпосередньо від тарифів та ваги у різних поштових операторів, через яких ваше замовлення буде відправлене по Україні.

Поштове відділення Meest Express : від 0,05 до 5 кілограмів – 5,60 доларів (154,32 гривні) за посилку + 50 центів (13,70 гривні) за кілограм, від 5 до 50 кілограмів – 5,50 доларів (155,66 гривні) за посилку + 40 центів (10,96 гривні).

: від 0,05 до 5 кілограмів – 5,60 доларів (154,32 гривні) за посилку + 50 центів (13,70 гривні) за кілограм, від 5 до 50 кілограмів – 5,50 доларів (155,66 гривні) за посилку + 40 центів (10,96 гривні). Відділення Нової Пошти : від 0,50 до 5 кілограмів – 6,50 доларів (178,05 гривні) за посилку + 50 центів за кілограм, від 5 до 50 кілограмів – 6,70 доларів (183,53 гривні) за посилку + 40 центів за кілограм.

: від 0,50 до 5 кілограмів – 6,50 доларів (178,05 гривні) за посилку + 50 центів за кілограм, від 5 до 50 кілограмів – 6,70 доларів (183,53 гривні) за посилку + 40 центів за кілограм. Послуги Укрпошти: від 0,05 до 5 кілограмів – 5,70 доларів (156,14 гривні) за посилку + 50 центів за кілограм, від 5 до 50 кілограмів – 5,60 доларів за посилку + 40 центів за кілограм.

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В Україні популярністю користуються послуги Нової Пошти (НП), а від недавнього часу поштовий сервіс відправляє ще й замовлення з Польщі до України за принципом форвардингу. Форвардинг надає можливість замовити товар без посередників та отримати супровід замовлення.

Що стосується вартості послуг, то вони складають 2,5 євро (82,30 гривні) за кожних 0,5 кілограма, також на сайті сервісу є поштовий калькулятор за допомогою якого користувач може розрахувати точну вартість своєї доставки. Однак, слід зауважити, що у цю суму не входить вартість доставки по території України й за неї доведеться сплатити окремо у відділенні пошти.

Як оформити доставку з польського сайту, за допомогою послуг НП

Зареєструватися на сайті форвардингового сервісу NP Shopping.

Отримати проміжну адресу для доставки в Польщу.

Перейти на бажаний інтернет-сайт, зробити замовлення на отриману адресу, оплатити товар, після чого на вашу електронну адресу прийде трек-номер посилки.

Ввести трек-номер й іншу необхідну інформацію для реєстрації відправлення на сайті NP Shopping та вибрати зручне поштове відділення в Україні.

Далі ваше замовлення прийде на склад компанії-партнера, а потім НП відправить його в Україну.

Укрпошта

За допомогою послуг Укрпошти замовити напряму доставку з польського сайту без посередників – неможливо. Оскільки, вам знадобиться допомога когось стороннього хто проживає у Польщі та буде готовий допомогти вам з вашим замовленням. Якщо ж у вас є така людина, то ви можете оформити замовлення на сайті оператора поштового зв'язку SMART Forwarding, а ваша посилка прийде на адресу відділення або поштомату компанії InPost.

Далі ваш польський помічник може надіслати посилку в Україну через SMART Forwarding. Однак, зауважте, що вага посилки не повинна перевищувати 30 кілограмів. Далі у вашого помічника буде два варіанти, як вам надіслати посилку: InPost "без принтера" та InPost кур’єр. Вартість послуг буде залежати від розміру та ваги вашої посилки й коливатимуться від 27 до 30 злотих (196,65 до 218,57 гривні)

Нині Укрпошта оперативно на пряму доставляє замовлення в Україну лише з китайських сайтів, таких як AliExpress, або JOYBUY.

Грошові обмеження під час замовлень

Під час шопінгу онлайн варто пам'ятати, що в Україні з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни до податкового кодексу. Так, якщо ви перевищите ліміт у 100 євро, то вам доведеться сплатити податок. Податок становитиме 20% ПДВ та 10% мита.

Як сплачується податок : податок буде сплачуватись у гривневому еквіваленті, а його розрахунок буде здійснений згідно з курсом НБУ, що був у день подання митної декларації. Станом на 25 червня курс НБУ становив 32,79 гривні за 1 євро.

: податок буде сплачуватись у гривневому еквіваленті, а його розрахунок буде здійснений згідно з курсом НБУ, що був у день подання митної декларації. Станом на 25 червня курс НБУ становив 32,79 гривні за 1 євро. Як розраховується податок: до прикладу, ви замовили за кордоном сумку, яка коштує 160 євро. Її ціна перевищує безмитний ліміт на 60 євро і з цієї суми доведеться сплатити митниці 18 євро податків: 12 євро ПДВ (20%) та 6 євро мита (10%).

Вартість доставки не обкладається митом, лише безпосередньо вартість вашої покупки.

Покупка вартістю понад 100 євро в Україні оподатковується / Фото Pixabay

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Розмитнення покупки

Якщо під час покупки ви перевищили ліміт у 100 євро, то попередньо доведеться сплатити розмитнення та податок. Після того як посилка прибуде в Україну, з вами зв'яжеться перевізник, або надішле смс і повідомить про те, що для її розмитнення потрібно сплатити податок і мито. Це також повинно бути відображено на сайті перевізника: після оформлення та оплати покупки магазин дасть трекінг-номер, за яким можна відстежити поточний статус і місце розташування посилки. Далі можливі два варіанти: