Економіст назвав больові точки Росії, які можуть її зупинити

З кожним днем російська економіка зазнає ще більше краху. Держава-агресорка має 2 больові точки.

Мовиться про міжнародні платежі та обмеження для імпортерів. Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Сергій Алексашенко.

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Перша больова точка

Першою больовою точкою Росії є міжнародні платежі. Адже все одно зараз значна кількість російських банків може проводити платежі в доларах. Велика частина, зокрема "Сбербанк", можуть проводити платежі і в євро.

Російська економіка сильно імпортозалежна. Поки вона має можливість розплачуватися за імпорт і в доларах, і в євро,

– пояснив Алаксашенко.

Друга больова точка

Друга больова точка економіки – коли російські імпортери платять, вони отримують продукти, товар, технології, послуги тощо.

Ті експортні обмеження, які вводять країни Заходу, це і є друга укрупнена, болюча санкція для російської економіки.

"Чим більше таких обмежень, тим менше буде працівників у компаніях Росії і тим сильніше падатиме економіка", – зауважив економіст.

Економіст розповів про больові точки Росії: дивіться відео