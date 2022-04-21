Мовиться про міжнародні платежі та обмеження для імпортерів. Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Сергій Алексашенко.
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Перша больова точка
Першою больовою точкою Росії є міжнародні платежі. Адже все одно зараз значна кількість російських банків може проводити платежі в доларах. Велика частина, зокрема "Сбербанк", можуть проводити платежі і в євро.
Російська економіка сильно імпортозалежна. Поки вона має можливість розплачуватися за імпорт і в доларах, і в євро,
– пояснив Алаксашенко.
Друга больова точка
Друга больова точка економіки – коли російські імпортери платять, вони отримують продукти, товар, технології, послуги тощо.
Ті експортні обмеження, які вводять країни Заходу, це і є друга укрупнена, болюча санкція для російської економіки.
"Чим більше таких обмежень, тим менше буде працівників у компаніях Росії і тим сильніше падатиме економіка", – зауважив економіст.
Економіст розповів про больові точки Росії: дивіться відео