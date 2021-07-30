Стан економіки єврозони

Проте, попри позитивний ріст у II кварталі, економіка єврозони все ще на 3% нижча за показники, що були до початку пандемій у кінці 2019 році.

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Як зросла економіка різних країн

Найбільший стрибок відбувся в економіки Австрії та Португалії. Зокрема, в останній країні економіка зросла на 4,9%.

Трохи менший стрибок відбувся в економік Італії та Іспанії, які суттєво постраждала від пандемії. Тож, зростання на даному етапі наблизилося до 3%.

У двох найбільших економік єврозони спостерігалось більш помірне зростання: на 1,5% у Німеччині та на 0,9% у Франції. Також видання BBC News відмічає, що у Франції зростання готельного і ресторанного бізнесу склало 29%.

Варто зазначити, що блок з 19 країн зазнав так званої рецесії подвійного падіння, коли економіка скоротилася в попередні два квартали.

Які країни входять в єврозону

В єврозону загалом входить 19 країн: Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.