Вперше під час кризи: економіка Великої Британії почала відновлюватись

У першому кварталі 2021 року ВВП Великої Британії скоротилась на 1,5%, але разом зі зняттям карантинних обмежень економіка почала стрімко відновлюватись. Показники покращились вже у березні й продовжують зростати нині.

Стрімке відновлення економіки у березні

У березні поточного року економіка Великої Британії зросла на 2,1%, що є найшвидшим місячним показником з серпня 2020 року. Експерти вважають, що березень став переломним пунктом. Однак, варто зазначити, що ВВП все ще на 8,7% менше, ніж було до пандемії.

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Головний економіст Інституту директорів Тедж Парих зазначив, що перший квартал (період з січня по березень) повинен позначити найнижчі показники для економіки у 2021 році.

Блокування та додаткові витрати на навігацію новими торговими умовами з ЄС обмежили торгову діяльність багатьох підприємств на початку року,

– розповідає Паріх.

Зростання ВВП Великої Британії у березні 2021 року / Інфографіка BBC News

Думки експертів

Національна статистична служба (ONS) заявила, що загальний торговий дефіцит, за винятком дорогоцінних металів, зменшився на 8,4 мільярда фунтів стерлінгів й нині становить 1,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Керівник відділу економіки британських торгових палат Сюрен Тіру зазначила, що після значного зниження економіки у першому кварталі 2021 року слід очікувати значне її відновлення у наступному, другому кварталі. Зокрема, у наслідок вивільнення відкладеного попиту, оскільки обмеження полегшуються й відбувається стрімка вакцинація.

Однак, оскільки довгостроковий економічний збиток, заподіяний коронавірусом, все частіше буде впливати на активність у міру припинення державної підтримки, відновлення може бути повільнішим, ніж прогнозують багато хто, в тому числі Банк Англії,

– розповідає Тіру.

Прогноз Банку Англії щодо відновлення економіки Банк Англії заявив, що очікує на найшвидший ріст економіки Великобританії за останні 70 років у 2021 році, оскільки карантинні обмеження будуть зняті. Разом з тим він скоротив свій прогноз на 2022 рік до 5,75% з 7,25%, припускаючи, що уряд, ймовірно, підвищить податки для оплати своїх величезних програм підтримки пандемії. Економіст з макроекономіки Семюель Томбс зазначив, що економічне зростання Великої Британії все ще є найповільнішим серед країн Великої сімки четвертий квартал поспіль. Експерт вважає, що ВВП, як і прогнозують, зросте на 5% у період з квітня по червень поточного року. Цікаво У якій країні економіка "впала" найбільше через COVID-19

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Чому відбулось падіння економіки у 2020 році

ВВП Великої Британії у 2020 році впало до рекордних 9,9%. Нагадаємо, що з кінця Другої світової війни ВВП країни ніколи не падало нижче, ніж на 4,1% за рік. Значний спад економіки відбувся у 2020 році в наслідок обмежень, у зв'язку з коронавірусом, який вразив обсяги виробництва, й продовжився у поточному році.

Загалом повпливали на спад економіки два фактори:

Заходи щодо підтримки приватних підприємств під час пандемії, що сприяли збільшенню щоденних витрат уряду на 203,2 мільярда фунтів стерлінгів, або на 27,5%. Зниження надходжень податків, що впали на 34,9 мільярда фунтів стерлінгів, або на 5% за рік.

Графік падіння ВВП Великої Британії у 2020 році / Інфографіка BBC News