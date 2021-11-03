Економіка України зростатиме повільніше: Oxford Economics погіршив прогноз

Oxford Economics погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році на 0,5 процентних пунктирів до 3,5%. Також аналітики вважають, що через високу інфляцію регулятор може підняти облікову ставку до 9%.

Зростання економіки України

Як зростатиме реальний ВВП України:

у поточному році реальний ВВП зросте до 3,5%, замість очікуваних 4%;

у 2022 році – до 3,4%, замість 3,5%.

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Що стосується очікувань у 2023 – 2025 роках, то аналітики прогнозують зростання економіки України на 2,8%, 4% та 4,1% відповідно.

Як зростатиме номінальне ВВП

В Oxford Economics очікують зростання номінального ВВП у 2021 році до 196,2 мільярда доларів проти 155,5 мільярдів доларів у 2020 році.

до 196,2 мільярда доларів проти 155,5 мільярдів доларів у 2020 році. У 2022 році прогнозовано зросте до 219 мільярдів доларів.

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Що гальмує відновлення економіки України

Четверта хвиля коронавірусу може загальмувати відновлення економіки, оскільки Україна реєструє близько 20 тисяч нових випадків COVID-19 на день – це найвищий показник з початку пандемії.

У жовтні різко збільшилася добова вакцинація, але повністю вакциновано лише 16% населення, зазначають аналітики.

В Oxford Economics вважають, що у 2022 році економіка може зрости на 3,4% за умови прогресу з вакцинацією.

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Яким буде рівень інфляції в Україні

Очікується, що у 2021 році інфляція в Україні буде на рівні 9,7% річних з подальшим зниженням у 2022 році до 8,1%. До цільового діапазону НБУ прогнозовано інфляція почне спадати у 2024 – 2025 роках. Тож очікується, що у 2023 році вона спаде до 5,4%, у 2024 – 2025 роках – до 5%.

Що може завадити сповільненню інфляції

Нагадаємо, що у вересні 2021 року інфляція прискорилась з 10,2% до 11% . Зауважимо, що це найвищий трирічний максимум. Понад 11% вона була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.

Стрімке зростання цін на газ у Європі та високі витрати на електроенергію можуть ускладнити завдання Національного банку щодо повернення інфляції в коридор 5±1%.

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Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Чому НБУ може підняти облікову ставку до 9%:

висока інфляція вочевидь змусить центробанк підняти облікову ставку з нинішніх 8,5% річних до 9% у грудні;

зростання глобальних інфляційних ризиків у 2022 році може вимагати подальшого підвищення облікової ставки.

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Прогноз для гривні

Середньорічний курс гривні у 2021 році очікується на рівні 27,3 гривні за долар, у 2022 році – 28,7 гривні за долар, у 2023 році – 29,4 гривні за долар.

Також аналітики Oxford Economics вважають, що МВФ схвалить виплату траншу в листопаді в розмірі 0,7 мільярда доларів.

: зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.