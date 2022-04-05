Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що це лише попередні підрахунки завданих збитків на 41-й день війни.

До теми В українському полоні перебувають щонайменше 600 російських окупантів

За її словами, Росія як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. І вся урядова команда докладе всіх своїх зусиль, щоб цього досягнути.

Ірина Верещук наголосила, що за час війни в Україні вже пошкоджено, зруйновано чи знищено щонайменше:

26 тисяч квадратних метрів житлової площі,

533 закладів освіти,

196 закладів охорони здоров’я,

300 дитячих садків,

8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів,

129 заводів/ підприємств,

понад 22 тисячі кілометрів доріг,

266 мостів та мостових переходів.

Вона додала, що прямі втрати фізичної інфраструктури, за підрахунками експертів КШЕ, здійсненими в рамках проєкту "Росія заплатить", станом на 1 квітня склали щонайменше 68 мільярдів доларів.

До слова, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що для розвитку економіки України, яка страждає від масштабного російського вторгнення, будуть залучені як власні державні кошти, так і кошти партнерів України.

Вас може зацікавити це відео – окупанти продають товар у Білорусі, який накрали: