Економіка України відновлюється після шоку, – експерт про зняття обмежень Нацбанку
Національний банк України скасував обмеження курсу, за яким банки продають готівкову валюту. Там вважають, що це покращить умови роботи банків та зменшить продаж валюти на чорному ринку. Експерти ж додають, що економіка України потрохи відновлюється.
Про це 24 каналу розповів економіст Василь Фурман.
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Як це вплине на економіку
Економіст наголосив, що 24 лютого Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку, зафіксувавши курс – 29,25 гривні за долар. Згодом банк послаблював обмеження, але курс офіційний і досі таким залишається.
Ми розуміємо, що ми переможемо, але питання лише в тому, коли це відбудеться. Нам вже потрібно, щоб економіка працювала на повну. Тому Нацбанк повністю зняв обмеження, щоб комерційні банки могли продавати готівку населенню,
– каже Фурман.
За його словами, до цього були обмеження, щоб курс відрізнявся від офіційного не більше, ніж на 10%. Тепер такого обмеження немає.
"Це зробили для того, щоб вирівняти конкурентну позицію банківської системи, порівняно з чорним ринком, де був інший курс валюти", – відповів експерт..
Економіка України відновлюється
Фурман запевнив, що економіка України відновлюється після того шоку, який ми пережили протягом перших місяців війни.
Наша економіка складається з білої та сірої економік. Білу економіку фінансує Нацбанк, зокрема, за рахунок продажу валюти на ринку, а сіра економіка може фінансуватися лише за рахунок чорного ринку,
– пояснив економіст.
На його думку, через це долар трохи і підріс. Також на це вплинули інші події, зокрема:
- негативно ринок валюти зреагував на те, що в Україні продовжили воєнний стан на 3 місяці,
- а позитивно – на те, що США виділяє допомогу Україні у 40 мільярдів доларів.
"Гривня послабилася. Але якщо згадати перші дні війни, то тоді гривня також присіла, але з часом повернулася. Тому сьогодні ніхто не може стверджувати точно, яким буде курс", – переконує він.
Фурман зазначив, що українці довіряють гривні та нашим банкам, бо за 87 днів війни кількість грошей українців у гривні на банківських рахунках збільшився на 20%.
Нацбанк скасовує обмеження щодо продажу валюти: деталі від Фурмана:
До слова, днями українська гривня почала різко знецінюватися щодо американського долара на чорному ринку. Подекуди вартість долара сягнула майже 38 гривень. Зокрема, 19 травня, ціна продажу долара підскочила до 37 гривень, а зараз у багатьох обмінниках ціна – 37,50 гривні за долар.