Про це 24 каналу розповів економіст Василь Фурман.

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Як це вплине на економіку

Економіст наголосив, що 24 лютого Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку, зафіксувавши курс – 29,25 гривні за долар. Згодом банк послаблював обмеження, але курс офіційний і досі таким залишається.

Ми розуміємо, що ми переможемо, але питання лише в тому, коли це відбудеться. Нам вже потрібно, щоб економіка працювала на повну. Тому Нацбанк повністю зняв обмеження, щоб комерційні банки могли продавати готівку населенню,

– каже Фурман.

За його словами, до цього були обмеження, щоб курс відрізнявся від офіційного не більше, ніж на 10%. Тепер такого обмеження немає.

"Це зробили для того, щоб вирівняти конкурентну позицію банківської системи, порівняно з чорним ринком, де був інший курс валюти", – відповів експерт..

Економіка України відновлюється

Фурман запевнив, що економіка України відновлюється після того шоку, який ми пережили протягом перших місяців війни.

Наша економіка складається з білої та сірої економік. Білу економіку фінансує Нацбанк, зокрема, за рахунок продажу валюти на ринку, а сіра економіка може фінансуватися лише за рахунок чорного ринку,

– пояснив економіст.

На його думку, через це долар трохи і підріс. Також на це вплинули інші події, зокрема:

негативно ринок валюти зреагував на те, що в Україні продовжили воєнний стан на 3 місяці,

а позитивно – на те, що США виділяє допомогу Україні у 40 мільярдів доларів.

"Гривня послабилася. Але якщо згадати перші дні війни, то тоді гривня також присіла, але з часом повернулася. Тому сьогодні ніхто не може стверджувати точно, яким буде курс", – переконує він.

Фурман зазначив, що українці довіряють гривні та нашим банкам, бо за 87 днів війни кількість грошей українців у гривні на банківських рахунках збільшився на 20%.

Нацбанк скасовує обмеження щодо продажу валюти: деталі від Фурмана:



До слова, днями українська гривня почала різко знецінюватися щодо американського долара на чорному ринку. Подекуди вартість долара сягнула майже 38 гривень. Зокрема, 19 травня, ціна продажу долара підскочила до 37 гривень, а зараз у багатьох обмінниках ціна – 37,50 гривні за долар.