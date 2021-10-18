Економіка України відновлюється удвічі повільніше, ніж падала у 2020 році, – Мінекономіки
Джерело:Міністерство економіки України
Економічне відновлення України у період з січня по серпень 2021 року становило 2,9%. У Міністерстві економіки порівняли ріст ВВП за перших вісім місяців з аналогічним періодом торік.
Відновлення економіки України
Зростання ВВП протягом січня – серпня 2021 року (2,9%) було у два рази менше, ніж падіння ВВП за аналогічний період торік – 5,7%. Такі дані навело Мінекономіки в огляді економічної активності за підсумками серпня поточного року.
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Зростанню ВВП за січень – серпень 2021 року сприяли:
- сільське господарство,
- промисловість,
- будівельна галузь та транспорт.
Наявне відновлювальне зростання не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу,
– зазначило міністерство в огляді.
Що стримує відновлення економіки України
Також у Департаменті стратегічного планування та макроекономічного прогнозування зазначили, що внутрішнє відновлення економіки знаходиться ще й під впливом глобальних змін та ризиків.
Фактори, що тиснуть на світову та економіку України:
- загострення політичних та економічних відносин між окремими країнами,
- зловживання Росією домінуючою позицією на ринку газу та відповідно суттєвий вплив на рівень цін,
- поширення нової хвилі у світі мутованого штаму коронавірусу.
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Прогноз росту ВВП у 2021 році: коротко
- У Світовому банку зберегли прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%.
- За даними Держстату, реальний ВВП України збільшився у II кварталі на 5,4% відносно II кварталу торік. Однак у порівнянні з I кварталом 2021 року він скоротився.
- Мінекономіки у квітні прогнозувало зростання ВВП у 2021 році на рівні 4,1%. Там заявляли, що у 2022 році цей показник становитиме 3,7%.
- У МВФ прогнозують зростання економіки на рівні 3,5% у 2021 році.