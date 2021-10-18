Економіка України відновлюється удвічі повільніше, ніж падала у 2020 році, – Мінекономіки

Економічне відновлення України у період з січня по серпень 2021 року становило 2,9%. У Міністерстві економіки порівняли ріст ВВП за перших вісім місяців з аналогічним періодом торік.

Відновлення економіки України

Зростання ВВП протягом січня – серпня 2021 року (2,9%) було у два рази менше, ніж падіння ВВП за аналогічний період торік – 5,7%. Такі дані навело Мінекономіки в огляді економічної активності за підсумками серпня поточного року.

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Зростанню ВВП за січень – серпень 2021 року сприяли:

сільське господарство,

промисловість,

будівельна галузь та транспорт.

Наявне відновлювальне зростання не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу,

– зазначило міністерство в огляді.

Що стримує відновлення економіки України Також у Департаменті стратегічного планування та макроекономічного прогнозування зазначили, що внутрішнє відновлення економіки знаходиться ще й під впливом глобальних змін та ризиків. Фактори, що тиснуть на світову та економіку України: загострення політичних та економічних відносин між окремими країнами,

зловживання Росією домінуючою позицією на ринку газу та відповідно суттєвий вплив на рівень цін,

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Прогноз росту ВВП у 2021 році: коротко