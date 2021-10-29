Економіка України у 2021 – 2023 роках зростатиме, але меншими темпами, – НБУ
Джерело:Національний банк України
Економіка України у 2021 – 2023 роках зростатиме, але меншими темпами, ніж очікувалося раніше, вважають у Національному банку. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.
Зростання економіки України
Регулятор в інфляційному звіті за IV квартал погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1% у 2021 році. Нагадаємо, що ріст ВВП протягом січня – серпня 2021 року (2,9%) було у два рази менше, ніж його падіння за аналогічний період торік – 5,7%. Детальніше про це, читайте тут.
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Що сприятиме зростанню ВВП у 2021 році
Помітну роль у відновлення економіки України у 2021 році відіграє рекорд урожаю зернових та зернобобових культур. Він становитиме 0,8 відсоткових пунктирів ВВП у поточному році. Також він позитивно вплине й на низку суміжних видів діяльності (харчову промисловість, транспорт, торгівлю) та забезпечуватиме стабільні надходження експортної виручки.Зверніть увагу! У НБУ вважають, що стійке економічне відновлення та менший тиск з боку потенційних карантинів стимулюватиме подальше поліпшення ситуації на ринку праці.
Чому НБУ погіршив прогноз
Погіршення прогнозу у НБУ пояснили тривалішим та суттєвішим впливом пандемії та негативним ефектом від різкого підвищення світових цін на енергоресурси.
Як зростатиме ВВП у найближчі роки
- У 2022 році – на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%).
- У 2023 році очікується зростання на 4% (раніше очікувалося зростання також на 4%).
Інші прогнози зростання ВВП України
- У Бюджетній декларації Кабмін прогнозує, що у 2022 році зростання ВВП буде на рівні 3,8%, у 2023 році – на 4,7%, у 2024 році – на 5%.
- Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,8%, у 2022 році – на 3,5%, а у 2023 році – на 3,7%.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що ВВП України у 2021 році зросте на рівні 3,5%, у 2022 році – 3,6%,
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
Інші важливі прогнози НБУ до 2022 року
- Інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року та повернеться до середньострокової цілі у 5% наприкінці 2022 року. Базова інфляція наприкінці 2021 року знизиться до 7,1%, а у 2022 – 2023 роках – до 3 – 4%.
- Рівень безробіття знизиться до 9,4% у поточному році, а наступного становитиме 8,6%.
- Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 19,2%, у наступному – на 12,9%. Реальна – на 9,1% у поточному та на 5,9% у 2022 році. Тож у зарплати продовжуватимуть зростати, але нижчими темпами.