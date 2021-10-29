Зростання економіки України

Регулятор в інфляційному звіті за IV квартал погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1% у 2021 році. Нагадаємо, що ріст ВВП протягом січня – серпня 2021 року (2,9%) було у два рази менше, ніж його падіння за аналогічний період торік – 5,7%. Детальніше про це, читайте тут.

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Що сприятиме зростанню ВВП у 2021 році

Помітну роль у відновлення економіки України у 2021 році відіграє рекорд урожаю зернових та зернобобових культур. Він становитиме 0,8 відсоткових пунктирів ВВП у поточному році. Також він позитивно вплине й на низку суміжних видів діяльності (харчову промисловість, транспорт, торгівлю) та забезпечуватиме стабільні надходження експортної виручки.

Зверніть увагу! У НБУ вважають, що стійке економічне відновлення та менший тиск з боку потенційних карантинів стимулюватиме подальше поліпшення ситуації на ринку праці.

Чому НБУ погіршив прогноз

Погіршення прогнозу у НБУ пояснили тривалішим та суттєвішим впливом пандемії та негативним ефектом від різкого підвищення світових цін на енергоресурси.

Як зростатиме ВВП у найближчі роки

У 2022 році – на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%).

У 2023 році очікується зростання на 4% (раніше очікувалося зростання також на 4%).

Інші прогнози зростання ВВП України

У Бюджетній декларації Кабмін прогнозує, що у 2022 році зростання ВВП буде на рівні 3,8%, у 2023 році – на 4,7%, у 2024 році – на 5%.

прогнозує, що у 2022 році зростання ВВП буде на рівні 3,8%, у 2023 році – на 4,7%, у 2024 році – на 5%. Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,8%, у 2022 році – на 3,5%, а у 2023 році – на 3,7%.

прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,8%, у 2022 році – на 3,5%, а у 2023 році – на 3,7%. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що ВВП України у 2021 році зросте на рівні 3,5%, у 2022 році – 3,6%,

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Інші важливі прогнози НБУ до 2022 року