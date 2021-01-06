Українська економіка у 2020 році постраждала через пандемію COVID-19 та нерозсудливі дії політиків. Зокрема, великий супротив чинить саме корупційна система.

Перша половина 2020 року була досить вдалою, адже уряд підписав програму Stand-by із Міжнародним Валютним Фондом. Завдяки цьому Україна отримала перший транш у розмірі понад 2 мільярди доларів. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Другий транш держава мала отримати на початку осені минулого року. Однак усі домовленості нівелювала відставка голови Нацбанку Якова Смолія, зміна правління НБУ та визнання неконституційним покарання за брехню у деклараціях.

Корумпована судова система на сьогодні чинить дуже великий супротив. Справа Олега Татарова є показовою – коли влада чітко показує, що вона не готова здавати ключові елементи цієї корупційної системи,

– розповів директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Економіка є стійкою до COVID-19

Українська економіка виявилась більш стійкою до коронавірусної кризи, ніж прогнозували експерти у березні 2020 року. Вперше інфляція залишилась на низькому рівні. Перекази українських заробітчан з-за кордону знизилися лише на 10% і наразі становлять 12 – 13 мільярдів доларів, що є достатньо високим показником.

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Водночас це є додатковими інвестиціями в бюджет. Крім того, Нацбанк так і не запустив друкарський верстат та не спровокував штучну емісію. У результаті й гривня залишилася більш-менш стабільною, хоча восени й був "різкий стрибок".

"Очікують, що гривня наприкінці 2021 року залишиться на такому самому рівні", – зазначила керівниця Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан.

Різкого падіння експорту не було

За словами фінансових експертів, у 2020 році попри пандемію не було різкого падіння експорту. Зокрема, вивіз української продукції до Європейського Союзу скоротився на 16%.

Однак значно зріс експорт продукції до Китаю, адже останнім часом там почали споживати багато українських товарів. Втім, за словами фахівців, у 2021 році українському уряду треба буде збільшити й вітчизняне споживання.

Боюся, що українська економіка, передусім технологічно, буде відставати від передових країн світу. Через це завданням влади є надолужити таке відставання, адже ми матимемо серйозні проблеми,

– припустив експерт Костянтин Матвієнко.

Українці відчують дефіцит бюджету

Одним із найбільших економічних провалів 2020 року став бюджетний процес. На 2021 рік затвердили рекордний дефіцит – майже 300 мільярдів гривень, або 6% від ВВП.

За словами фінансових аналітиків, це може стати перепоною у майбутніх переговорах із МВФ. Однак такий дефіцит може позначитися й на житті українців.

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"Це призведе до того, що ми будемо витрачати бюджетні гроші не на те, щоб збільшувати зарплати вчителям чи робити більше медичних послуг", – наголосив Вишлінський.

Як українці оцінють стан економіки

З економічного погляду, жителі Києва оцінюють 2020 рік неоднозначно. Дехто вважає, що криза спонукала людей розвиватися та вчитися, але є й протилежні думки.

"Протягом всього життя у мене було багато можливостей, щоб поїхати з України. Однак такої думки не було ніколи, а тепер вона є. Усе через економіку", – поділилася киянка Ірина.

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Втім, якщо до кінця січня 2021 року Кабмін та МВФ, після проведення місії, дійдуть згоди, то вже у лютому – березні Україна зможе отримати новий транш. Це дозволить стримати падіння економіки у новому році.