Падіння росту ВВП та висока інфляція у США

У порівнянні з лютневими прогнозами, оцінка росту ВВП США впала на 0,3% до 3,2%. Однак варто зауважити, що американська економіка швидко відновлюється після штаму омікрон. Що стосується росту інфляції, то у 2022 році вона тепер очікується на рівні 4,3%, а раніше передбачалось 3,6% річних.

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Ціни на нафту у США та можливе ембарго

Одним з вирішальних факторів експерти називають ціни на нафту і який вони ефект матимуть на американську економіку. Нагадаємо, що після вторгнення Росії на територію України вони продовжують зростати, оновлюючи максимум 2008 року.

7 березня ціна нафти марки Brent на біржі досягла 139 доларів за барель.

8 березня станом на 11:04 ранку за київським часом ціна нафти Brent становить 126,43 ( +2,65%), а WTI – 121,82 (+2,00%).

Також до Палати представників Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, що передбачає заборону імпорту російської нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля. Аналітики вважають, що повне нафтове ембарго Росії означатиме ще більш песимістичний сценарій для економіки США.

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Аналітики прогнозують, що енергокриза відіб'ється на американських споживачах, але збільшить прибутки американських нафтовидобувних компаній. Вони, своєю чергою, використовують прибутки для збільшення видобутку.

Що чекає на економіку США: прогноз

Прогнозовано у II кварталі (квітень – червень) ВВП США ростиме швидше, ніж у першому, мовиться про 3,5% проти 1,9%. Проте довоєнні прогнози очікували, що цей показник буде на 0,8% вище.

ростиме швидше, ніж у першому, мовиться про 3,5% проти 1,9%. Проте довоєнні прогнози очікували, що цей показник буде на 0,8% вище. Що стосується росту інфляції, то після початку вторгнення Росії на територію України вони виросли на 1,7% для I кварталу (січень – березень) та на 1,6% для II кварталу. Прогнозовано до кінця 2022 року інфляція має впасти до 2,4%.

Ціни на енергоносії швидко ростуть, і вони можуть ще довго залишатися на високих рівнях. Але я очікую, що за кілька місяців ціни повернуться до попередніх значень, отже їхній вплив буде недовгим. А споживачі мають величезну ліквідність, зростання доходів і заощадження, на які вони можуть спертися,

– вважає економіст Стівен Стенлі.

Зверніть увагу! Загалом, експерти очікують, що економіка США продовжить рости. Однак деякі експерти менш оптимістичні. Так, Джозеф Лаворгна з Natixis вважає, що США знаходиться на порозі стагфляції, а ціни на їжу та енергоносії можуть значно зрости.

Чому ЄС загрожує рецесія

Інвестиційний банк Barclays зменшив свій прогноз росту ВВП ЄС з 4,1% до 3,5%. JPMorgan також зменшив прогноз зростання економіки на цілий відсоток й прогнозує зростання ВВП на 3,2%.

Зростання цін на сировину та тренд на уникнення ризику на фінансових ринках — це два основні канали поширення глобального стагфляційного шоку. Причому Європа опинилася під найбільшим ризиком,

– вважають у Barclays

Що таке рецесія Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Її можуть спричинити фінансові ризики, шоком зовнішньої торгівлі, несприятливий шок пропозиції, пандемія тощо. Вона характеризується нульовим ростом ВВП чи його падінням протягом більше ніж пів року.

Що буде з економікою Росії

JPMorgan прогнозує падіння ВВП на 12%.

Інститут міжнародних фінансів прогнозує скорочення ВВП на 15%, і допускає можливість ще вищого показника.

Росія ніколи не буде такою, як раніше,

– вважає головний економіст ІМФ Робін Брукс.

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