Падіння російської економіки

"Якщо ці нові санкції дійсно будуть імплементовані, вплив на російську економіку буде серйозним", – сказав Джахангір Азіз з JPMorgan у записці для клієнтів.

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На чому трималась російська економіка

Пан Азіз також зазначив, що двома стовпами економіки Росії, навіть в умовах сповільнення зростання, збільшення інфляції та високих відсоткових ставок, були "міцність" валютних резервів Центробанку Росії та профіцит поточного рахунку. Однак нині їх немає, що резюмував представник JPMorgan.

Прогноз щодо інфляції

У JPMorgan прогнозують, що рівень інфляції в Росії можу скласти 10% річних, з ризиками, які будуть сильно перекошені до зростання.

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