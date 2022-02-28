Падіння російської економіки

"Якщо ці нові санкції дійсно будуть імплементовані, вплив на російську економіку буде серйозним", – сказав Джахангір Азіз з JPMorgan у записці для клієнтів.

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На чому трималась російська економіка

Пан Азіз також зазначив, що двома стовпами економіки Росії, навіть в умовах сповільнення зростання, збільшення інфляції та високих відсоткових ставок, були "міцність" валютних резервів Центробанку Росії та профіцит поточного рахунку. Однак нині їх немає, що резюмував представник JPMorgan.

Нагадаємо! Російський рубль впав майже на 30%. Більше про це, читайте тут.

Прогноз щодо інфляції

У JPMorgan прогнозують, що рівень інфляції в Росії можу скласти 10% річних, з ризиками, які будуть сильно перекошені до зростання.

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