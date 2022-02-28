Падіння російської економіки
"Якщо ці нові санкції дійсно будуть імплементовані, вплив на російську економіку буде серйозним", – сказав Джахангір Азіз з JPMorgan у записці для клієнтів.
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На чому трималась російська економіка
Пан Азіз також зазначив, що двома стовпами економіки Росії, навіть в умовах сповільнення зростання, збільшення інфляції та високих відсоткових ставок, були "міцність" валютних резервів Центробанку Росії та профіцит поточного рахунку. Однак нині їх немає, що резюмував представник JPMorgan.
Прогноз щодо інфляції
У JPMorgan прогнозують, що рівень інфляції в Росії можу скласти 10% річних, з ризиками, які будуть сильно перекошені до зростання.
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