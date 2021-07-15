Стан економіки за підсумками I півріччя 2021 року

За підсумками перших шести місяців 2021 року ВВП Піднебесної зріс на 12,7% в порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році. Попри суттєвий спад економіки у квітні – червні, експерти вважають, що КНР все ж зможе досягти цільового показника ВВП на рівні 6% за підсумками року, навіть, якщо у другому півріччі економіка значно сповільниться.

Цікаво Hyundai: від автомайстерні до ери роботів

Рекордний стрибок в I кварталі За підсумками І кварталу Національне статистичне бюро Китаю прогнозувало, що ріст економіки країни може досягти 19%. Також нагадаємо, що ВВП на рівні 18,3% в I кварталі – найбільший стрибок з того часу, як Китай почав вести квартальний звіт у 1992 році. До цього рекордним був I квартал 1993 року, коли зростання склало 15,3%. Детальніше про це, читайте в іншому матеріалі Економіки 24.

Як зросли роздрібні продажі КНР

Ключовий показник споживчих витрат Китаю – роздрібні продажі, які перевищили прогнози експертів за підсумками першого півріччя 2021 року.

За підсумками II квартали вони зросли на 13,9%.

За червень 2021 року – на 12,1%.

Інші важливі показники

Інвестиції в основний капітал зросли на 12,6% за перші шість місяців 2021 року.

зросли на 12,6% за перші шість місяців 2021 року. Рівень безробіття у червні 2021 року в містах Китаю стабільно становив 5%.

Як зросте ВВП за підсумками 2021 року

Багато експертів прогнозують, що за підсумками поточного року ВВП КНР може показати зростання в 8% – це вище цільового результату в 6%, котрий був розцінений економістами як консервативний.

Нагадаємо, що Піднебесна становить понад 15% світового ВВП й своїм підйомом в I кварталі Китай зміг компенсувати удар світової економіки після COVID-19.

До теми У якій країні економіка "впала" найбільше через COVID-19