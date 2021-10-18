Економіка Китаю продовжує падати: ВВП у III кварталі 2021 року

Ріст валового внутрішнього продукту Китаю у III кварталі сповільнився на 3% річних. Проте попри різке падіння вже другий місяць поспіль, експерти впевнені, що країна все ж зможе досягти цілі у 6% за результатами поточного року.

Економічне сповільнення Китаю

ВВП у III кварталі (липень – вересень) сповільнилось до 4,9% рік до року. Нагадаємо, що за результатами II кварталу він був на рівні 7,9% річних.

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Чому економіка Китаю "падає"

, що багато експертів пророкували сповільнення ВВП Піднебесної до 5,1% за результатами II кварталу.

Зростання економіки різко сповільнилося на тлі браку електроенергії та проблем з ланцюжком поставок. Через нестачу електроенергії у Китаї влада ввела навіть спеціальні квоти, в наслідок чого постраждало 44% промисловості Піднебесної.

Також у Пекіні намагаються приборкати сектор нерухомості та технологій. Нагадаємо, що китайський забудовник Evergrande заборгував понад 300 мільярдів доларів, а 11 жовтня компанія не змогла виконати свої зобов'язання перед інвесторами за доларовими облігаціями.

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Чи вдасться досягти цілі у 6% ВВП

Попри уповільнення зростання економісти, що продовжується вже другий місяць поспіль, експерти все ж вважають, що економіка Китаю у 2021 році зможе досягти цілі у 6% та навіть перевищити її. Нагадаємо, що такий цільовий показник встановив уряд у березні цього року.

Після того, як статистичні спотворення, викликані пандемією, значною мірою залишилися в минулому, очікується, що темпи зростання Китаю повернуться до траєкторії, що існувала до коронавірусу, вважають аналітики The Wall Street Journal.

Економіка Китаю у 2021 році: коротко

Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.

У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.

Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.

Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.

Інвестиційний банківський гігант Goldman Sachs знизив прогноз економічного росту Пекіну на 0,4% у 2021 році. Тому ВВП зросте на 7,8% замість попередніх 8,2%.

За даними статистичного бюро, за перші дев'ять місяців року ВВП Китаю виріс на 9,8% в порівнянні з роком раніше.