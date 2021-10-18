Економічне сповільнення Китаю

ВВП у III кварталі (липень – вересень) сповільнилось до 4,9% рік до року. Нагадаємо, що за результатами II кварталу він був на рівні 7,9% річних.

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Зауважте, що багато експертів пророкували сповільнення ВВП Піднебесної до 5,1% за результатами II кварталу.

Чому економіка Китаю "падає"

Зростання економіки різко сповільнилося на тлі браку електроенергії та проблем з ланцюжком поставок. Через нестачу електроенергії у Китаї влада ввела навіть спеціальні квоти, в наслідок чого постраждало 44% промисловості Піднебесної.

Також у Пекіні намагаються приборкати сектор нерухомості та технологій. Нагадаємо, що китайський забудовник Evergrande заборгував понад 300 мільярдів доларів, а 11 жовтня компанія не змогла виконати свої зобов'язання перед інвесторами за доларовими облігаціями.

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Чи вдасться досягти цілі у 6% ВВП

Попри уповільнення зростання економісти, що продовжується вже другий місяць поспіль, експерти все ж вважають, що економіка Китаю у 2021 році зможе досягти цілі у 6% та навіть перевищити її. Нагадаємо, що такий цільовий показник встановив уряд у березні цього року.

Після того, як статистичні спотворення, викликані пандемією, значною мірою залишилися в минулому, очікується, що темпи зростання Китаю повернуться до траєкторії, що існувала до коронавірусу, вважають аналітики The Wall Street Journal.

За даними статистичного бюро, за перші дев'ять місяців року ВВП Китаю виріс на 9,8% в порівнянні з роком раніше.

Економіка Китаю у 2021 році: коротко