Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський під час круглого столу Фінансовий клуб розповів про причини підняття облікової ставки.

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НБУ підняв облікову ставку минулого тижня, з 1 червня, повернувшись до активної відсоткової політики для громадян. Лепушинський пояснив, що таке рішення спрямоване на стабілізацію економічного стану в Україні.

Підвищення облікової ставки НБУ спрямоване на захист гривневих доходів та заощаджень громадян України від інфляції. Окрім того, така політика допоможе зберегти курсову стабільність, яка наразі є якорем для економіки та стримує інфляцію.

Ми вже перейшли до війни на виснаження й для того, щоб економіка протрималася в стійкому стані до перемоги, а бажано й у період відновлення, необхідно мінімізувати ризики для фінансової стабільності,

– пояснив Володимир Лепушинський.

В НБУ розповіли, що процентні ставки за гривневими інструментами весь цей час зберігалися на низькому рівні, тому українці не могли захистити свої доходи у гривнях від інфляції – тому попитом мала іноземна валюта.

Це тиснуло на міжнародні резерви України, адже для підтримання стабільності офіційного курсу надлишковий попит на міжбанківському валютному ринку задовольняється за рахунок резервів,

– розповіли в НБУ.

Чистий продаж валюти від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшився, та збільшувався донині – в березні та квітні продаж у середньому становив 2 мільярди доларів США на місяць, а в травні – 3,4 мільярда доларів.

Якби НБУ вчасно не відреагував на такі стрімкі зміни, резерби б надалі вичерпувалися, а на Україну могла чекати нова валютна криза.

Щоб цьому запобігти, НБУ суттєво підвищив облікову ставку, тобто вартість гривневих коштів. За цим має відбутися підвищення ставок за облігаціями уряду та банківськими депозитами. Так громадяни зможуть захистити свої кошти у гривнях та знизити попит на іноземну валюту. Це, в свою чергу, зможе стабілізувати курс та захистити резерви країни.

Лепушинський пояснив, що Національний банк, по факту не мав вибору та підняв облікову ставку для стабілізації економіки.

Звичайно, це рішення має свої недоліки, але альтернативи сьогодні немає. Зростання ставок за ОВДП збільшить витрати Міністерства фінансів. Але водночас це збільшить обсяги ринкових залучень держави та зменшить потребу фінансування з боку НБУ, а відповідно знизить тиск на ціни. Тому ми сподіваємося на перегляд дохідності за ОВДП,

– зазначив Лепушинський.

Коли буде зростання ставок за депозитами

Першими, за прогнозами Лепушинського, на підвищення облікової ставки відреагують ультракороткі депозити, або ж депозити на 1 – 3 місяці. Він зазначив, що в майбутньому ставка буде знижуватися, тож чим довшим буде термін вкладення, то нижчою буде процентна ставка за депозитом.

Рішення НБУ щодо облікової ставки дасть змогу зберегти гроші в національній валюті. Національний банк менше витрачатиме міжнародних резервів для підтримання курсової стабільності, що відповідно підвищить стійкість і всієї економіки,

– підсумували в НБУ.

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