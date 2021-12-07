Як сказав радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, це питання викликало жваву дискусію.

Важливо Батьки матимуть доступ до рахунків дітей, – Гетманцев про економічний паспорт

Сам Устенко наполягав на тому, щоб виплати змогли отримати ті діти які були народжені з початку старту програми, тобто з 1 січня 2022 року.

Дискусія була з цього питання жорстка. Але ухвалили компромісно-вольове рішення, що це (виплати зможуть отримати – 24 канал) таки з 1 січня 2019 року,

– сказав Устенко.

Він пояснив, що гроші до Фонду майбутніх поколінь почнуть надходити лише з 2022 року.

"Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку", – пояснив радник президента.

Що відомо про економічний паспорт українця

1 грудня під час щорічного звернення до нардепів президент анонсував внесення законопроєкту про економічний паспорт українця до 10 грудня. Зареєстрували документ у парламенті вже 6 грудня. Номер проєкту закону – 6394.

В ОП зазначили, що внесений законопроєкт передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Активи учасників Фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від:

сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин,

інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду.

Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років. Після досягнення громадянином України повноліття ці виплати можуть використовуватися на:

навчання в закладах освіти України;

на купівлю власного житла на території України;

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення або лікування (при досягненні 18-річного віку).

Що сам Зеленський каже про економічний паспорт: дивіться відео