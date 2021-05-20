Стратегія НБУ

Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку:

Сприяння відновленню та розвитку економіки. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку.

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Своєю чергою кожний напрям деталізується у 12 стратегічних цілях. Перші два напрями – спрямовані назовні, на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. Інституційний розвиток та операційна досконалість покликані поліпшити реалізацію Місії та Візії Національного банку через внутрішню трансформацію та посилення партнерства зі стейкхолдерами, розповіли в НБУ.

Нова Стратегія Національного банку якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні. Це дорожня карта, якою ми будемо керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні та підвищення добробуту її громадян,

– розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

Мета стратегії

Метою стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними договорами України.

Також, під час презентації Стратегії, в НБУ анонсували запровадження електронної гривні.

"Непрацюючі кредити"

Голова НБУ, під час свого звернення, пояснив, що сьогодні так звані "непрацюючі кредити" не тиснуть на прибутковість банків та їхній капітал, адже рівень резервування становить 98%. Проте, подальше скорочення їхньої частки — це питання інвестиційної привабливості банківського сектору, яку потрібно підвищувати.

Частка таких "непрацюючих кредитів" повинна знизитись принаймні у чотири рази. Нині вона становить 41%, а в НБУ прагнуть зменшити до менш ніж 10%.

Зниження відношення готівки до ВВП

Що стосується частки загальних активів держбанків у банківській системі на кінець 2024 року, то регулятор прогнозує, що вона становитиме менш ніж 25%. Нині частка становить 55,9%.

Що стосується обсягу чистих банківських кредитів суб'єктів господарювання та фізичних осіб проти ВВП, то згідно з презентованою Стратегією, він має зрости до 22% до кінця 2024 року. Нині ж цей обсяг становить 13,9%.

Переглянути презентацію Стратегії можна у записі на офіційному сайті НБУ, яку презентував регулятор до дня банкіра.