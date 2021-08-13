Стратегія Китаю до 2025 року: влада посилить контроль за регулюванням економіки

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю та Державна рада оприлюднили економічний план країни до 2025 року, що передбачає посилення держрегулювання великих секторів економіки. Фактично новий план є оновленою версією того, що був актуальним до 2020 року.

Економічні плани Китаю до 2025 року

Влада буде активніше здійснювати нагляд у таких сферах економіки, як безпека, технології, персональні дані та антимонопольне законодавство. Також передбачається продовження оптимізації бізнес-середовища в країні. Бізнес сфера буде зосереджена на впровадженні нових концепцій розвитку, побудові нової моделі розвитку, стабільної та справедливої, як відзначається у документі.

Цікаво Майже 90 мільярдів доларів: на чому заробляє Китай під час пандемії COVID-19

Уряд планує протягом 2021 – 2025 років посилити та вдосконалити антимонопольне законодавство задля боротьби з недобросовісною конкуренцією. Тому передбачається скасування різних правил та практик, які перешкоджають добросовісній конкуренції, на думку уряду. Все це сприятиме формуванню відкритої та впорядкованої конкуренції й загалом цілісної системи та ринку з високими стандартами.

Посилення контролю за акціями компаній

Влада Китаю хоче посилити контроль за акціями компанії, що котируються на іноземних біржах, передає видання CNBC. Як, наприклад, Alibaba й Baidu, що котируються на біржах США. Нагадаємо, що компанії випустили акції на гонконзькій біржі.

Такі нововведення, на думку уряду, дозволять КНР:

вдосконалити регулювання транскордонного потоку даних;

обмежити шахрайство та маніпуляції з цінними паперами та, як наслідок покарати шахраїв;

обмежити інсайдерську торгівлю.

Економіка Китаю у 2021 році: коротко

Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.

У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.

Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.

Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.

Влада КНР буде перевіряти джерела фінансових надходжень в осіб, що виявлять бажання інвестувати в цінні папери компанії та контролювати коефіцієнти левереджу.