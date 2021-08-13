Економічні плани Китаю до 2025 року
Влада буде активніше здійснювати нагляд у таких сферах економіки, як безпека, технології, персональні дані та антимонопольне законодавство. Також передбачається продовження оптимізації бізнес-середовища в країні. Бізнес сфера буде зосереджена на впровадженні нових концепцій розвитку, побудові нової моделі розвитку, стабільної та справедливої, як відзначається у документі.
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Уряд планує протягом 2021 – 2025 років посилити та вдосконалити антимонопольне законодавство задля боротьби з недобросовісною конкуренцією. Тому передбачається скасування різних правил та практик, які перешкоджають добросовісній конкуренції, на думку уряду. Все це сприятиме формуванню відкритої та впорядкованої конкуренції й загалом цілісної системи та ринку з високими стандартами.
Посилення контролю за акціями компаній
Влада Китаю хоче посилити контроль за акціями компанії, що котируються на іноземних біржах, передає видання CNBC. Як, наприклад, Alibaba й Baidu, що котируються на біржах США. Нагадаємо, що компанії випустили акції на гонконзькій біржі.
Такі нововведення, на думку уряду, дозволять КНР:
- вдосконалити регулювання транскордонного потоку даних;
- обмежити шахрайство та маніпуляції з цінними паперами та, як наслідок покарати шахраїв;
- обмежити інсайдерську торгівлю.
Економіка Китаю у 2021 році: коротко
- Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.
- У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
- Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
- Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.