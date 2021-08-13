Економічні плани Китаю до 2025 року

Влада буде активніше здійснювати нагляд у таких сферах економіки, як безпека, технології, персональні дані та антимонопольне законодавство. Також передбачається продовження оптимізації бізнес-середовища в країні. Бізнес сфера буде зосереджена на впровадженні нових концепцій розвитку, побудові нової моделі розвитку, стабільної та справедливої, як відзначається у документі.

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Уряд планує протягом 2021 – 2025 років посилити та вдосконалити антимонопольне законодавство задля боротьби з недобросовісною конкуренцією. Тому передбачається скасування різних правил та практик, які перешкоджають добросовісній конкуренції, на думку уряду. Все це сприятиме формуванню відкритої та впорядкованої конкуренції й загалом цілісної системи та ринку з високими стандартами.

Посилення контролю за акціями компаній

Влада Китаю хоче посилити контроль за акціями компанії, що котируються на іноземних біржах, передає видання CNBC. Як, наприклад, Alibaba й Baidu, що котируються на біржах США. Нагадаємо, що компанії випустили акції на гонконзькій біржі.

Такі нововведення, на думку уряду, дозволять КНР:

вдосконалити регулювання транскордонного потоку даних;

обмежити шахрайство та маніпуляції з цінними паперами та, як наслідок покарати шахраїв;

обмежити інсайдерську торгівлю.

Влада КНР буде перевіряти джерела фінансових надходжень в осіб, що виявлять бажання інвестувати в цінні папери компанії та контролювати коефіцієнти левереджу.

Економіка Китаю у 2021 році: коротко