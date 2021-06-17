Економічна криза в Україні завершилась, – НБУ

У Національному банку розповіли, що регулятор згортає антикризові заходи підтримки банків, оскільки економічна криза завершилась. Тож НБУ вважає це логічним кроком.

Завершення економічної кризи

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", – під час пресбрифінгу НБУ зауважив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

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Також пан Сологуб розповів про очікування НБУ стосовно ситуації з ліквідністю у банківській системі. Регулятор вважає, вона буде нормальною.

І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи,

– сказав Сологуб.

Саме тому, НБУ згортає антикризові заходи, про що повідомив Голова установи Кирило Шевченко, під час оголошення рішення стосовно облікової ставки.

Нагадаємо, що сьогодні НБУ вирішило не підвищувати облікову ставку та залишило її на рівні 7,5%, попри значний ріст інфляції. Детальні про це читайте у нашому матеріалі.

Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики