Економічна криза в Україні: коли чекати нову хвилю та що буде з гривнею

До 2030 року Україну чекає стрімке економічне зростання, за яким настане криза, вважає економічний експерт Михайло Кухар. Під час iForum.ua він розповів, що українцям слід робити, щоб опинитись у виграші.
Що чекає українців до 2030 року
- Капіталізація всіх компаній стрімко впаде протягом одного кварталу у 3 – 4 рази, вважає Кухар. Тож компаніям доведеться звільняти професіоналів.
- Експерт прогнозує, що курс гривні до долара становитиме 50 гривень. Зауважте, що станом на 23 червня 2021 року НБУ встановив курс долара на рівні 27,30 гривні.
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Так вважають кращі прогнозисти світу – JPMorgan, Deutsche Bank Research, Morgan Stanley та інші. Всі абсолютно єдині в тому, що наступні 8 – 10 років ми будемо жити під час циклу суперзростання світової економіки. Сперечаються тільки про те, 8 чи 10 років,
– розповів Кухар.
Як діяти та куди інвестувати
Пан Кухар нагадав, що пікових значень зростання Україна досягла з 2000 по 2008 рік.
За ці 8 календарних років економіка нашої країни зросла в 5 разів у доларах США. Зарплати в доларах зросли в 4 рази, нерухомість – у 10. І зараз з нами будуть відбуватися подібні речі,
– вважає експерт.
Як діяти українцям, коли почнеться цикл зростання економіки
- Брати кредити під будь-які відсотки.
- Якщо є гроші, позбавлятися від них швидко, тому що вони будуть втрачати в ціні.
У що краще інвестувати
Найкраще вкладати у свій бізнес. Але не забудьте все це продати у 2027 році. Тому що кризу найкраще зустрічати на кеші, підсумував Михайло Кухар.