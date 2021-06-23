Що чекає українців до 2030 року

Капіталізація всіх компаній стрімко впаде протягом одного кварталу у 3 – 4 рази, вважає Кухар. Тож компаніям доведеться звільняти професіоналів.

Експерт прогнозує, що курс гривні до долара становитиме 50 гривень. Зауважте, що станом на 23 червня 2021 року НБУ встановив курс долара на рівні 27,30 гривні.

Читайте також Чи справді в Україні можна взяти безвідсотковий кредит на авто

Так вважають кращі прогнозисти світу – JPMorgan, Deutsche Bank Research, Morgan Stanley та інші. Всі абсолютно єдині в тому, що наступні 8 – 10 років ми будемо жити під час циклу суперзростання світової економіки. Сперечаються тільки про те, 8 чи 10 років,

– розповів Кухар.

Нагадаємо! Під час пресбрифінгу НБУ 17 червня заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб зауважив, що в Україні завершилась криза. Що стосується стану економіки, то, на його думку, вона зросте у 2021 році. Ба більше, в НБУ вважають, що економіка вже зростає.

Як діяти та куди інвестувати

Пан Кухар нагадав, що пікових значень зростання Україна досягла з 2000 по 2008 рік.

За ці 8 календарних років економіка нашої країни зросла в 5 разів у доларах США. Зарплати в доларах зросли в 4 рази, нерухомість – у 10. І зараз з нами будуть відбуватися подібні речі,

– вважає експерт.

Як діяти українцям, коли почнеться цикл зростання економіки

Брати кредити під будь-які відсотки.

Якщо є гроші, позбавлятися від них швидко, тому що вони будуть втрачати в ціні.

У що краще інвестувати

Найкраще вкладати у свій бізнес. Але не забудьте все це продати у 2027 році. Тому що кризу найкраще зустрічати на кеші, підсумував Михайло Кухар.