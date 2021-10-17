Ефект від "енергетичного безвізу" може скласти 1,5 мільярда доларів щороку, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що економічний ефект від "енергетичного безвізу", за підрахунками Світового банку, може складати 1,5 мільярдів доларів щороку.

Прем'єр-міністр пояснив, що енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією і приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.

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Економічний ефект від такого приєднання, за підрахунками Світового банку, може складати 1,5 млрд доларів щороку,

– вказав глава уряду.

Ще 4 безвізи з Євросоюзом

"Авіаційний безвіз" або Угода "про відкрите небо".

Створює більше конкуренції на ринку авіаперевезень, що сприятиме здешевленню квитків. Для української економіки – це додаткові стимули та інвестиції у туризм, інфраструктуру та сферу послуг.

Інші 3 "безвізи": митний, промисловий та цифровий.

І це також мільярди доларів виграшу для українського бізнесу та держави. Саме тому європейська інтеграція – це і цивілізаційний вибір України, і практичний інструмент розвитку економіки.