Ефект від "енергетичного безвізу" може скласти 1,5 мільярда доларів щороку, – Шмигаль
Джерело:Денис Шмигаль у фейсбуці
Денис Шмигаль заявив, що економічний ефект від "енергетичного безвізу", за підрахунками Світового банку, може складати 1,5 мільярдів доларів щороку.
Прем'єр-міністр пояснив, що енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією і приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.
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Економічний ефект від такого приєднання, за підрахунками Світового банку, може складати 1,5 млрд доларів щороку,
– вказав глава уряду.
Ще 4 безвізи з Євросоюзом
- "Авіаційний безвіз" або Угода "про відкрите небо".
Створює більше конкуренції на ринку авіаперевезень, що сприятиме здешевленню квитків. Для української економіки – це додаткові стимули та інвестиції у туризм, інфраструктуру та сферу послуг.
- Інші 3 "безвізи": митний, промисловий та цифровий.
І це також мільярди доларів виграшу для українського бізнесу та держави. Саме тому європейська інтеграція – це і цивілізаційний вибір України, і практичний інструмент розвитку економіки.Нагадаємо. Україна і Європейський союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Від цього виграє кожний пересічний українець.