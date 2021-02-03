Джека Ма виключили зі списку бізнес-лідерів: що сталось

Китайське державне ЗМІ виключило засновника Alibaba Group зі списку бізнес-лідерів КНР.
Джерело: Business Today
2 лютого 2021 року газета Shanghai Securities News опублікувала матеріал про лідерів підприємництва КНР, проте про Ма у виданні не згадали. Варто зазначити, що Shanghai Securities News належить інформаційній агенції, яка є безпосередньо офіційним ЗМІ уряду Піднебесної.
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Матеріал газети Shanghai Securities News вийшов у той самий день, коли компанія Alibaba повинна була опублікувати квартальний звіт. Варто зазначити, що видання помітно ігнорувало засновника Alibaba Group мільярдера Джека Ма та його компанію у своїй публікації. У той час, як мільярдер хвалив інших провідних підприємців за процес технологічної революції у країні. Нині Ма не очолює власну компанію, оскільки пішов з поста ще восени, після гучної критики у бік влади Китаю.
Чутки про імовірний конфлікт між підприємцем та владою Піднебесної почали ходити ще восени. Тоді Ма наважився розкритикувати систему регулювання країни за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих". Згодом IPO Ant Group було скасованим, а проти компанії уряд розпочав антимонопольне розслідування.
На публіці після своїх гучних вимов підприємиць з'явився лише у другій половині січня під час онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів", у якій мільярдер взяв участь. Поява Ма дала можливість громадськості виключити найгірші варіанти, а акції компанії бізнесмена виросли на фоні його публічної появи. Нині розслідування проти Ant Group ще триває.
Bloomberg не виключає можливості, що скасоване IPO Ant Group все ж таки відбудеться. А глава Центрального банку Китаю, в ході Всесвітнього економічного форуму, сказав, що якщо Ant Group буде дотримуватися юридичних процедур, то тоді у них буде результат.Платите по відсотках більше, ніж взяли у кредит? З послугою “Зустрічна пропозиція”, гасити кредити легко та просто. Заповніть заявку на сайті IdeaBank і працівники зв’яжуться з вами.